Times: Itaalia üritab Liibüas oma mõjuvõimu taastada

Ajaleht The Times kirjutab, et Itaalia peaminister Giorgia Meloni üritab taas tugevdada sidemeid Liibüa võimudega. Itaalia tahab tarnida Liibüast rohkem gaasi ja tagada, et Aafrikast tuleks Euroopasse vähem migrante.

Meloni külastas hiljuti Liibüat ja lubas, et Itaalia jätkab riigi toetamist. "Liibüa on Itaalia jaoks tähtis partner. Itaalia peale saab loota," teatas Meloni.

Meloni tahab suurendada Itaalia tähtsust Vahemere piirkonnas. Meloni on oma esimese 100 ametisoleku päeva ajal suurendanud Itaalia toetust Ukrainale ja vältinud vaidlusi Euroopa Liiduga (EL). Nüüd üritab Itaalia esimene naispeaminister taastada Itaalia mõjuvõimu Põhja-Aafrikas.

Meloni teatas, et riik suurendab Liibüa rannavalve rahastamist. Itaalia hakkab Liibüalt ka rohkem gaasi ostma. Meloni lubas juba valimiskampaanias, et vähendab migrantide sisserännet Itaaliasse.

Itaalia mõjuvõim on aga Liibüas alates 2008. aastast järjepidevalt vähenenud. Itaalia endine peaminister Silvio Berlusconi sai väga hästi läbi Liibüa endise diktaatori Muammar Gaddafiga. 2011. aastal puhkes Liibüas kodusõda ja Gaddafi kaotas võimu. Liibüas puhkes siis kaos, riigis hakkasid mõjuvõimu suurendama Türgi ja Venemaa.

Meloni kohtus gaasileppe allkirjastamise raames Tripolis Lääne-Liibüa juhi Abdul Hamid Dbeibahiga. Eelmisel aastal teatas Rooma, et hakkab ka Alžeerialt rohkem gaasi ostma.

"Kuna Liibüast ja Alžeeriast saabub rohkem gaasi, võib Itaaliast saada Euroopa jaoks gaasi tarnimise keskus," ütles Meloni.

Briti maineka RUSI (Royal United Services Institute) mõttekoja analüütik Jalel Harchaoui siiski kahtleb, et Itaalia suudab Liibüas oma varasema mõju taastada.

"Seal gaasilepingus on samuti näha, et kaheksa miljardi dollari suurune investeering sõltub ka sellest, et liibüalased peavad ise panema neli miljardit dollarit. See on pool investeeringust. Ma ei usu, et Liibüa riiklikul naftafirmal on praegu olemas sellist raha. Jään selle tehingu osas skeptiliseks," ütles Harchaoui.