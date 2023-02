Laupäeval sajab lund ja puhub kõle põhjatuul

Laupäev on lumehoogude ja põhjatuulega, pühapäeval ilm leebub.

Laupäeva öö on enamasti pilvine, mõnes kohas sajab lund. Puhub põhja- ja loodetuul 4 kuni 10, rannikul tugevneb iliti 15 meetrini sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -7, üksikuis paigus võib -10 kraadini langeda.

Hommik on enamasti pilvine ja lumehoogudega. Puhub loode- ja põhjatuul 3 kuni 8, rannikul 10, iiliti 16 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -2 kuni -7 kraadini.

Ennelõuna on pilvine ja lumehoogudega. Põhjatuulel on kiirust 5 kuni 10, rannikul puhanguti 15 meetrit sekundis. Pärastlõunal sajuhood hõrenevad ja loode poolt alates muutub taevas selgemaks. Põhjatuul vähehaaval nõrgeneb. Õhutemperatuur on -1 kuni -4 kraadi.

Pühapäeva öö tuleb kõrgrõhuharja mõjul rahulik ja karge, külma on sisemaal 10 kraadi ja enamgi. Päeval tõstab madalrõhkkond edelatuult ja ilm muutub leebemaks. Õhutemperatuur tõuseb Lääne-Eestis 0 kraadi ümbrusse, ida pool püsib veel miinuspoolel.

Pühapäeva õhtul jõuavad ka lumepilved, mis ööl vastu esmaspäeva üle maa liiguvad. Esmaspäeva päev näitab ehk päikestki ja on 0 kraadi lähedane.

Edasi jätkub nädal pehme ilma ja suurema sajuta.