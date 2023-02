Sõja: 346. päev: Zelenski sõnul muutub olukord rindel raskemaks

Oluline laupäeval, 4. veebruaril kell 22.31:

- Zelenski: olukord rindel on muutunud raskemaks;

- Ukraina ja Venemaa relvajõud vahetasid laupäeval vange: omade juurde pääses 116 ukrainlast ning 63 venelast;

- WSJ: Hiina abistab Venemaa sõjategevust;

- Esimene Leopardi tank saadeti Kanada poolt teele;

- Ukraina avaldas video hävitatud Mariupoli teatrist;

- Odessat tabas tehnilise rikke tõttu laialdane elektrikatkestus;

- Sunak lubas, et sõjaline abi saabub Ukrainale nii kiiresti, kui võimalik;

- USA hoiatas Türgit Venemaa varustamise eest sõjas kasutatava kaubaga;

- Prantsusmaa ja Itaalia annavad Ukrainale keskmaa õhukaitsesüsteemi SAMP/T;

- Portugal saadab märtsi lõpuks Ukrainale tanke Leopard 2 tanke, ütles riigi peaminister, kuid ei täpsustanud, mitmest tankist käib jutt;

- Saksa peaprokurör tunnistas vajadust tuua Ukrainas toimunud sõjakuritegude uurimine rahvusvahelisele tasemele;

- Kanada laiendas Venemaa vastaseid sanktsioone;

- Ukraina peastaabi igapäevase ülevaate kohaselt kaotas Venemaa viimase ööpäevaga üle 700 sõduri.

Zelenski: olukord rindel on muutunud raskemaks

Olukord rindejoontel on muutumas raskemaks ja Venemaa toob lahingutesse aina uusi ja uusi sõdureid, ütles laupäeval Ukraina president Volodõmõr Zelenski.

"Ma olen pidanud tihti ütlema, et olukord rindel on raske ja muutub veel raskemaks, ja pean seda jälle tegema. Sissetungija saadab aina rohkem ja rohkem vägesid meie kaitse murdmiseks," ütles Zelenski.

"Praegu on väga raske Bahmutis, Vuhledaris, Lõmanis ja teistel suunadel," lisas ta.

Ukraina asekaitseminister Hanna Maljar ütles, et viimase nädalaga on Vene väed kogu jõu paisanud Bahmuti kaitsjate murdmisele ja linna ümber piiramisele. Samuti on Vene väed alustanud ägedaid rünnakuid Lõmani linna lähedal.

Maljar lisas, et Bahmuti ümberpiiramise üritused on seni ebaõnnestunud.

Zelenski ütles reedel, et Ukraina ei loovuta Bahmuti. "Keegi ei anna Bahmuti ära. Me võitleme nii kaua, kui võimalik," lausus ta.

Ukraina kindralstaap teatas laupäeval, et Venemaa koondab vägesid ja keskendub rünnakutele Kupjanski, Lõmani, Bahmuti, Avdiivka ja Novopalvlivka suunal Donetski oblastis.

Esimene Leopardi tank saadeti Kanada poolt teele

Kanada kaitseminister Anita Anand ütles laupäeval, et esimene Leopard 2 tank saadeti Ukraina poole teele.

"Kanada toetab Ukraina rahvast ja me jätkame Ukraina relvajõudude toetamist varustusega, mida neil on vaja, et sõda võita. Kanada toetus Ukrainale on vankumatu," lausus Anand.

Kanada teatas jaanuari lõpus, et saadab Ukrainale neli Leopard 2 tanki.

Today, an @RCAF_ARC aircraft departed Halifax carrying the first Leopard 2 main battle tank that Canada is sending to Ukraine.



Canada stands with the people of Ukraine – and we'll continue to provide Ukraine's Armed Forces with the equipment that they need to win. pic.twitter.com/N1MLq40cL6 — Anita Anand (@AnitaAnandMP) February 4, 2023

Ukraina ja Venemaa vahetasid vange

Ukraina ja Venemaa relvajõud vahetasid laupäeval vange: omade juurde pääses 116 ukrainlast ning 63 venelast.

Vabastatud Ukraina võitlejate seas on Maruipoli kaitsjaid, Hersoni vastupanuvõitlejaid, Bahmuti snaipreid ja teisi sõjaväelasi, teatas Ukraina presidendiadministratsiooni ülem Andrii Jermak. Suurim osa neist kuulus relvajõudude, aga oli ka territoriaalkaitse ja rahvuskaardi võitlejaid ning politseinikke ja piirivalvureid, kaks mereväelast ja üks päästeteenistusest. Kaks vabastatud olid ohvitserid, ülejäänud kas seersandid või reamehed.

Lisaks õnnestus Ukrainal kätte saada vabatahtlikena võidelnud, kuid lahingutes hukkunud uusmeremaalase Andrew Tobias Matthew ja briti Christopher Matthew Perry surnukehad. Samuti saadi Venemaalt tagasi Prantsuse Võõrleegionis teeninud, kuid kodumaale appi tulnud ukrainlase Yevhen Kulõki surnukeha.

Venemaa teatel toimus vangide vahetus Araabia Ühendemiraatide vahendusel.

Kokku pääses eelmisel aastal vangidevahetusega tagasi Ukrainasse 1456 sõjavangi.

Vene vangistusest Ukrainasse naasnud sõjavangid Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Ukraina avaldas video hävitatud Mariupoli teatrist

Ukraina kaitseministeerium avaldas video Vene vägede poolt hävitatud Mariupoli teatrist, kus rünnakutes hukkus sadu tsiviilisikuid.

"See on alles Mariupoli draamateatrist, kus sajad tsiviilisikud hukkusid okupantide korraldatud barbaarses pommitamises. Nad võivad hävitada kuriteopaiga, aga sõjakurjategijad ei pääse karistusest," kirjutas kaitseministeerium.

All that is left of the Mariupol Drama Theater, where hundreds of civilians died as a result of targeted barbaric bombing by the occupiers. They can destroy the crime scene, but war criminals cannot escape punishment. pic.twitter.com/XiUGRcoUfF — Defense of Ukraine (@DefenceU) February 4, 2023

WSJ: Hiina abistab Venemaa sõjategevust

Hiina varustab väidetavalt Vene armeed sõjaliste vahenditega, kuigi lääs ja tema liitlased on Venemaale kehtestanud sanktsioonid, kirjutas The Wall Street Journal.

Hiina riigile kuuluvad ettevõtted varustavad Moskvat navigatsioonivahenditega, võrgu- ja satelliitsüsteemide segamise seadmeid ja hävitajate varuosi, näitavad tolliandmed.

Samuti varustab Hiina Venemaad vahenditega, mida saab kasutada nii tsiviil- kui militaareesmärkidel, näiteks kiipidega, infrapunakaameratega ja radaritehnoloogiaga.

Hiina käitumise pärast on mures ka USA. "Peking väidab, et on neutraalne, aga Hiina käitumisest võib järeldada, et nad panustavad endiselt võimalikult headesse suhetesse Venemaaga," ütles USA välisministeeriumi pressiesindaja CNN-le.

Sunak lubas, et sõjaline abi saabub Ukrainale nii kiiresti, kui võimalik

Briti peaminister Rishi Sunak rääkis laupäeval telefoni teel Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga ning kinnitas, et Suurbritannia poolt lubatud sõjaline abi jõuab kohale nii kiiresti, kui võimalik.

"Peaminister ütles, et ta on pühendunud sellele, et Suurbritannia kaitserelvad jõuaksid rindele nii kiiresti, kui võimalik," teatas Sunaki büroo.

"Mõlemad juhid nõustusid, et liitlased peaksid kiirendama abi andmist Ukrainale, et kasutada ära võimalust Vene vägesid taganema sundida," lisati avalduses.

Speaking with @RishiSunak, I thanked for start training crews on Challengers. We talked about further expanding the capabilities of the army, all-round support for Ukraine in the short & long term. I emphasized: representatives of the aggressor have no place at @Paris2024. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 4, 2023

Odessat tabas tehnilise rikke tõttu laialdane elektrikatkestus

Tõsine õnnetus alajaamas põhjustas elektrikatkestusi terves Odessa linnas, ütles Ukraina peaminister Denõs Šmõhal laupäeval.

"Olukord on keeruline, õnnetuse ulatus on suur. Elektrivarustuse kiire taastamine pole võimalik, eriti kriitilise taristu puhul," lausus ta.

Sama alajaama on varem mitmel korral tabanud Venemaa raketid. Smõhali sõnul tegelevad võimud elektrivarustuses taastamisega kriitilise tähtsusega objektidele ja elurajoonidele.

Õhutemperatuur Odessas oli laupäeval kaks plusskraadi, kuid prognooside järgi lange temperatuur järgmisel nädalal alla nulli.

Smõhali sõnul palub Ukraina abi ka Türgilt, kellel on olemas vastavad laevad.

USA hoiatas Türgit Venemaa varustamise eest sõjas kasutatava kaubaga

Ameerika Ühendriikide kõrge ametnik hoiatas sel nädalal Türgit, et see ei ekspordiks Venemaale kaupu ja seadmeid, mida Moskva saaks kasutada oma sõjas Ukraina vastu.

USA rahandusministeeriumi kõrgeim sanktsioonidega tegelev ametnik Brian Nelson külastas neljapäeval ja reedel Ankarat ja Istanbuli, kus ta kohtus Türgi ametnike ja erasektori esindajatega ning tõi esile erinevate kemikaalide, mikrokiipide ja muu kauba saadetised Venemaale, ütles anonüümsust palunud allikas.

Sama anonüümsust palunud ametniku sõnul viitasid USA esindajad kümnete miljonite dollarite mahus toimunud tehingutele, mis Washingtoni tähelepanu pälvisid.

"Pole saladus, et Venemaa otsib aktiivselt võimalusi kasutada oma ajaloolisi majandussidemeid Türgiga. Aga küsimus on selles, milline on Türgi vastus," ütles ametnik.

NATO liige Türgi ei ole küll ühinenud lääneriikide Vene-vastaste sanktsioonidega, kuid on kinnitanud, et tema kaudu ei saa Venemaa neist mööda hiilida ning nõudnud selliste väidete esitajatelt tõendeid.

Reutersi andmeil kasutab Venemaa siiski ka pärast lääneriikide kehtestatud tehnoloogiaekspordi piiranguid Türgit, Hongkongi ja muid kaubandussõlmi, et endale vajalikke kaupu hankida.

Vene tolli andmetel importis riik kevadest kuni oktoobri lõpuni 2,6 miljardi dollari eest arvuteid ja elektroonikakomponente. Selle hulgas oli vähemalt 777 miljoni väärtuses Läänes toodetud kaupu, millest pärinevaid mikrokiipe on leitud Venemaa kasutatud relvasüsteemides.

Prantsusmaa ja Itaalia annavad Ukrainale keskmaa õhukaitsesüsteemi

Prantsusmaa ja Itaalia leppisid omavahel kokku keskmaa õhukaitsesüsteemi Mamba SAMP/T tarnimises Ukrainale.

"Kahe riigi kaitseministrid leppisid omavahel kokku Mamba SAMP/T tarne tehnilised detailid. Süsteem peaks Ukrainasse jõudma kevadel," öeldakse telekanali BFM-TV edastatud teates.

Keskmaa õhutõrjeüsteem peaks Ukrainasse jõudma kahe kuu jooksul, ütles Itaalia välisminister Antonio Tajani.

Prantsuse sõjaväelased panemas laskevalmis õhukaitsesüsteemi Mamba SAMP/T raketipatareid. Autor/allikas: SCANPIX / AFP

Tegemist oleks esimese Euroopas välja töötatud õhutõrjesüsteemiga. Prantsuse-Itaalia konsortsiumi loodud süsteem võimaldaks Ukrainal kaitsta ennast nii Vene droonide kui ka rakettide ja sõjalennukite rünnakute eest. Süsteem kataks suure osa Ukraina territooriumist, vahendas Ukrainska Pravda.

Uudisteagentuur Reuters teatas juba jaanuaris, et Prantsusmaa ja Itaalia on jõudnud kokkuleppe lähedale SAMP/T tarnes Ukrainale ning samuti 700 raketi Aster tarnimises, mida süsteem kasutab.

SAMP/T suudab korraga jälgida kümneid sihtmärke ning rünnata üheaegselt kümmet. See on ainus Euroopas valmistatud õhukaitsesüsteem, mis suudab tõrjuda ka ballistilisi rakette.

Portugal lubas saata Ukrainale tanke Leopard 2

Portugal saadab Ukrainale Leopard 2 tanke, teatas riigi peaminister Antonio Costa laupäeval, kuid ei täpsustanud, mitmest tankist käib jutt.

"Me tegutseme praegu selle nimel, et saaksime saata mõned oma tankid," ütles Costa uudisteagentuurile Lusa.

Tema sõnul peab Portugal kõnelusi tankid valmistanud Saksamaaga, et saada sealt mõned vajalikud varuosad, et praegu kasutuskõlbmatud tankid korda teha.

Küsimusele, kui mitu tanki Ukrainasse saadetakse, vastas Portugali peaminister: "Ma tean, mitu tanki saadetakse, aga see avalikustatakse sobival ajal."

Portugali relvajõudude ülem, admiral António Silva Ribeiro ütles jaanuaris, et Portugalil on 37 tanki Leopard 2, kuid kohalik meedia on teatanud, et enamik neist ei ole kasutuskõlblikud.

Costa sõnul loodab ta tankid Ukrainale saata juba märtsi lõpuks.

Saksa peaprokurör: sõjakuriteod Ukrainas nõuavad rahvusvahelist uurimist

Saksa peaprokurör tunnistas vajadust tuua Ukrainas toimunud sõjakuritegude uurimine rahvusvahelisele tasemele ning ütles, et neil on andmeid juba rohkem kui sajast sõjakuriteo episoodist.

"Praegu näiteks me keskendume Butša massimõrvale või rünnakutele Ukraina tsiviiltaristu vastu," rääkis peaprokurör Peter Frank ajalehes Welt am Sonntag avaldatud usutluses. Ta lisas, et siiani on prokuröridel tõendeid kolmekohalise arvu jagu, kuid ei täpsustanud seda.

Ukraina ja lääneriigid on mullu 24. veebruaril Ukrainas suuremahulist pealetungi alustanud Venemaa relvajõude süüdistanud Kiievi lähistel Butšas toime pandud kuritegudes kohe pärast sõja algust. Venemaa on süüdistused tagasi lükanud. Samuti on Venemaa sihilikult rünnanud tsiviiltaristu objekte Ukrainas.

Saksamaa alustas sõjakuritegude kohta tõendite kogumist juba märtsis, et nende toimepanijate üle kohut mõista. Selleks küsitleti sõjapõgenikke ning kasutati ka avalikult kättesaadavaid materjale, rääkis Frank, kuid lisas, et Saksa prokurörid ei uuri praegu konkreetsete isikute tegusid.

"Ma valmistume võimalikeks kohtuasjadeks tulevikus – olgu Saksamaal, koos meie välispartneritega või rahvusvahelises kohtus," ütles Frank.

Küsimusele, kelle üle kohut peaks mõistma, vastas Frank, et vastutust peavad kandma Vene riigijuhid ning kõrgemad sõjaväejuhid.

Ukraina on kutsunud üles eritribunali loomisele sõja alustamises süüdi olevate Vene sõjaväelaste ja poliitiliste liidrite üle kohtu mõistmiseks.

Rahvusvaheline Kriminaalkohus on küll alustanud oma uurimist väidetavalt Ukrainas toime pandud inimsusevastaste ja sõjakuritegude suhtes, kuid sellel ei ole jurisdiktsiooni agressiooni üle kohtu pidamiseks.

Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen ütles neljapäeval, et Ukraina-vastaste kuritegude uurimiseks luuakse Haagis rahvusvaheline keskus.

Venemaa on igasugused väited sõjakuritegude toimepanekust tagasi lükanud, öeldes, et tegemist on sõjalise erioperatsiooniga.

Kanada laiendas Vene-vastaseid sanktsioone

Kanada teatas reede Venemaale Ukraina ründamise tõttu kehtestatud sanktsioonide laiendamisest, lisades Vene propaganda edastamise eest nimekirja veel 38 inimest ja 16 juriidilist isikut.

Teiste hulgas pandi sanktsioonide alla meediagrupp MIA Rossiya Segodnya ning laulja Nikolai Baskov, teatas Kanada välisministeerium.

"President Putini sõda Ukrainas põhineb valedel ja pettusel. Vene desinformatsiooni operatsioonidesse on kaasatud tuntud inimesi ja niinimetatud uudisteorganisatsioone, mis edastavad Kremli jutupunkte ning püüavad õigustada Ukrainas toimuvaid julmusi," selgitas Kanada välisministeerium oma otsust.

Kanada on üks kõige häälekamaid Ukraina toetajaid ning pannud alates 2014. aastast kokku sanktsioonide alla ligi 4000 Venemaa, Valgevene ja Ukraina kodanikku ja juriidilist isikut.

Venemaa suursaadik Kanadas Oleg Stepanov teatas, et tema riik vastab sellele proportsionaalselt.

Ukraina politseinikud uurivad allatulistatud Vene tiibraketti. Autor/allikas: SCANPIX / REUTERS

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevaga üle 700 sõduri

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas laupäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 130 590 (võrdlus eelmise päevaga + 720);

- tankid 3218 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 6394 (+6);

- lennukid 294 (+0);

- kopterid 284 (+0);

- suurtükisüsteemid 2220 (+5);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 460 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 225 (+3);

- operatiivtaktikalised droonid 1956 (+4)

- tiibraketid 796 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5081 (+13);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 203 (+1).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.