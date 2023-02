Botaanikaaia vitamiinipäeval tutvustati pisirohetaimede häid omadusi

Huvi pisirohetaimede töötoa vastu oli suur. Kohal oli mõnikümmend huvilist – mõned juba kogenud, aga mõned päris algajad rohenäpud.

"Mõtlesingi, et peaks natuke tervislikumalt toituma ja see tegelikult on hea variant uue teemaga end kurssi viia," ütles Paavo, kellele meeldisid kõige rohkem herned. "Ülekaalukalt herned, sest herned on täiega head," lausus ta.

"Mulle meeldis kõige rohkem valge sinep ja ostsin seemned koju ka. Eriliselt pikantne, igasugustele salatitele lisaks, võib-olla igasuguste praadide peale. Et ei ole väga mahe, aga annab mõnusa nüansi," ütles Heli.

Pärast maitsmist said osalejad ka ise karbi, kuhu seemned külvata, et neid kodus kasvatada. Töötoa juhendaja Marit Mäesaare sõnul said kõik töötoas hästi hakkama.

"Eestlane oskab kasvatada taimi. Kõik olid nagu ennegi teinud, mina ainult natuke suunasin mõnes asjas. Inimesed said imeilusasti hakkama," lausus Mäesaar.

Mäesaar ütles, et pisirohetaimedega on väga lihtne enda toitumine tervislikumaks muuta, sest need sisaldavad rohkelt erinevaid vitamiine.

"Need on pisikesed taimed, mida tegelikult on väga hea ja kerge omale näiteks söögi peale või söögi kõrvale panna. Ja kuna inimesed niikuinii söövad liiga vähe juurvilju, puuvilju, siis sellised imeilusad ja väga maitsvad taimed on esimene samm," ütles Mäesaar.