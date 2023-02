USA õhuruumis hulkuv Hiina õhupall halvendas kahe superriigi suhteid

USA välisminister Antony Blinken jätab ära Hiina visiidi seoses USA kohal lendava Hiina õhupalliga, mida USA peab luurepalliks. Pekingi kinnitusel on tegu juhitavuse kaotanud ilmavaatluspalliga. Ladina-Ameerika kohal on täheldatud aga juba teist õhupalli, mida samuti peetakse Hiina luurepalliks.

Õhupalli on nähtud lendamas mitmel pool USA kohal, sealhulgas ka Montana osariigi selles piirkonnas, kus asuvad USA strateegilised raketid.

"Binokliga on selgelt näha, et see on mingisugune õhupall. Meil peetakse siin õhupallivaatemänge, see tundus väga sarnane neile, millega inimesed ringi lendavad. Samasugune õhupall, ainult tüki suurem ja hulga kõrgemal," ütles Montanas õhupalli filminud Michael Alverson.

USA välisminister Antony Blinkeni sõnul pole õhupallilennutamise valgel mingit mõtet Hiinasse sõita, sest nii jultunud luureaktsioon on otseses vastuolus nende kõneluste vaimuga, mida USA välisminister Hiinas pidama pidi:

"Oma tänases kõnes Hiina kommunistliku partei väliskomisjoni direktorile Wang Yile tegin ma selgeks, et luurepalli viibimine USA õhuruumis on selge USA suveräänsuse ja rahvusvahelise õiguse rikkumine. See on vastutustundetu tegu, ja tõik, et Hiina otsustas nii teha just minu kavandatud visiidi eelõhtul, on risti vastu neile põhjalikele aruteludele, mis meil kavas olid," lausus Blinken.

Luurepalle ei tasu alahinnata ega neid 21. sajandi oludes algelisteks pidada, hoiatavad eksperdid.

"Need pallid on tegelikult paremad, mitmes mõttes, paremad ja annavad korralikuma ülevaate kui luuresatelliidid ja nendega saab ka testida, kuidas USA hakkab reageerima tulevastele provokatsioonidele, mis tahes uutele sissetungidele. Hiina saab hinnata meie sõjalist valmisolekut. Nad näevad, kui kaua läheb meie lennukeil tegelikult aega, et kohtuda ohuga õhus. Nad koguvad sel teel palju luureandmeid," rääkis Endine CIA analüütik Gail Helt.

Hiina on vahejuhtumi pärast kahetsust väljendanud ning kinnitab järjekindlalt, et pall liigub omapäi ning mingit luuretegevust sellega ei kaasne.

Väidetavalt Ladina-Ameerika kohal liikuva võimaliku teise luurepalli kohta pole Pentagon teatanud, milliste riikide kohal see just liigub ning kuhupoole teel on. Kui väited teisest pallist aga tõeks osutuvad, on Hiina õhuluure USA kohal üllatavalt aktiivseks muutunud.