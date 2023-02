Tammsaare preemia pälvis Mehis Heinsaar romaaniga "Kadunud hõim"

1500 euro suurune preemia, millele lisati purk Tammsaare lemmik-, pohla-õunamoosi, anti Heinsaarele üle Albu rahvamajas toimunud eesti kirjanduse pidunädala lõpuüritusel "Kirjanduslik oaas".

Heinsaare romaani "Kadunud hõim" tegevus toimub Tartus ja ühes Soomaa talus. Kirjanik ütles, et tegemist on suuresti autobiograafilise teosega, omalaadse muinasjutuga täiskasvanutele, kus reaalsus kohtub fantaasiaga.

"Minu üks eesmärk oli ühitada reaalsus ja fantaasia niimoodi, et need põimuksid sujuvalt. Ja et nendest saaks omaette reaalsus, omaette elav maailm. Ja ma arvan, et see mul ka õnnestus," lausus Heinsaar.

"Mehis Heinsaare romaani kohta võib öelda, et see on küpse kirjaniku teos, kes valdab sõnamaagiat. See teos on väga intensiivne ja loominguline ja kutsub inimesi lugema," ütles Tammsaare kirjanduspreemia žürii esimees Karmen Velitschinsky.