Võrumaal algas Eesti 20 kõrgeima tipu vallutamise matk

Haanja nõlvadel matkajatele, kes olid valmis kas jalgsi või suusatades ronima Eesti 20 kõrgema mäe tippu, on Lumeilvese tiitlit jagatud juba 25 aastat.

"Haragamäe on Suurele Munamäele üsna lähedal ja see on Eesti kuues mägi ja see on üks nendest 20 mäest, mille peab ära võtma, et saada Lumeilvese tiitel. Logo saavad kõik need, kes need tipud on vallutanud ja edaspidises elus saad öelda, et ma olen Lumeilves. See on tulnud sellest, et Nõukogude ajal oli Lumeleopard, kes kõik 7000-meetrised tipud Nõukogude Liidus ära vallutas. Meil on Lumeilves," rääkis matka eestvedaja Taavi Pae.

Paljude mäetippudele jõudmise jaoks tuleb läbi minna tihedast võsast või paksust metsast.

"See on mõnus läbi võsa ragistamine, rohkem on külg ees tulemist, kui klassikasammu. Allaminekuga on rohkem inimesi suusad jalast ära võtnud, kui suuskadel laskunud," rääkis matkal osaleja Anu. Mitmed osalejad vallutasid Eesti kõrgemaid mäetippe juba mitmendat korda.

"Ma olen siin kuuendat korda ja mulle lihtsalt meeldib seda teha, see on lihtsalt väga eriline, et sa saad käia läbi oma vabariigi kõik 20 kõige kõrgemat tippu. Ma arvan, et väga paljudes riikides seda teha ei saa kahe päevaga;" ütles Liisi.