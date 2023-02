Pühapäev tuleb veel külm, uuel nädalal läheb ilm soojemaks

Ööl vastu pühapäeva pilvkate hõreneb ja olulist sadu ootada ei ole. Paiguti tekib udu. Tuul pöördub põhjakaarest läänekaarde ja nõrgeneb 2 kuniu 7 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -5 kuni -14 kraadini, sisemaal langeb kohati veelgi allapoole.

Hommikul on pilvisus muutlik, kuid sajuta. Puhub muutliku suunaga tuul 1 kuni 6, saartel ja looderannikul edelatuul kuni 8 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on mandril -7 kuni -12 kraadi, saartel ja läänerannikul -3 kuni -6 kraadini.

Pärastlõunast muutub pilvkate tihedamaks ja Loode-Eestist alates hakkab lund sadama. Paiguti on ka jäidet. Edela- ja läänetuul tugevneb 5 kuni 11, rannikul puhanguti kuni 17 meetrini sekundis ning õhutemperatuur on Ida-Eestis -2 kuni -6, Lääne-Eestis -1 kuni +1 kraadi.

Uus nädal läheb aga järk-järgult soojemaks. Esmaspäeval on termomeeter veel kergelt miinuspoolel ning ka öö vastu teisipäeva tuleb külm, kuid sealt edasi kerkib õhk pisut üle nulli plusspoolele.

Sademeid väga palju maha langemas ei ole – esmaspäeval on kohati vähene lumi, teisipäev tuleb sajuta, kolmapäeval on siin-seal nii lume, lörtsi kui ka vihmasaju võimalus, kuid neljapäev on taas sajuta.

Tuul on läbi nädala pigem mõõdukas, kuid neljapäeval võib ulatuda puhanguti ka kuni 20 meetrini sekundis.