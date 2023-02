Puitu nähakse odava materjalina, mida on kerge töödelda ja muuta selle kuju täpselt selliseks, et valmistada sellest satelliite. Oma roll puidust kosmosekõlbuliku materjali tegemisel on ka Eesti teadlastel. Novaatori teadustoimetaja Juhan Hellerma räägib lähemalt.