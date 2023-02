Suure menu tõttu tuleb muuseumipühapäevadele nüüdsest eelregistreeruda

Sel pühapäeval toimunud esimesel muuseumipühapäeval, mil Tallinna Linnamuuseumi filiaalide külastamiseks oli vaja eelregistreeruda, oli Kiek in de Köki hommikuse seisuga registreerunud üle tuhande külastaja. Muuseumi juhataja Anneli Jalava ütles, et eelregistreerumine aitab rahvaarvu kontrolli all hoida.

"Varem on juhtunud nii, et on tulnud väga palju rahvast korraga ja trügimist keegi ju ei taha kogeda muuseumis. Ja nüüd oleme katsetamas esimest korda eelregistreerimisega ja tundub, et inimesed on leidnud üles selle info," lausus Jalava.

Külastajates eelregistreerumine segadust ei tekitanud ja pigem nähakse seda positiivsena. Enamjaolt jõudis info inimesteni sotsiaalmeedia kaudu.

"Facebookis oli see üleval ja siis lasin pojal välja trükkida selle. Ma arvan, et selle massi ära hoidmiseks võib-olla peaks see pilet ikka olema," ütles Aune.

"Facebookis nägin selle kohta infot ja siis läksin sinna ürituse lehele ja sealt leidsingi. Ma arvan, et see on väga hea. Et siis saab kindlustada, et sa ikka saad tulla ka, sest ma usun, et huvi on päris suur," lausus Eva.

Jalava sõnul oli pühapäeval kohal ka inimesi, kes registreerunud ei olnud, kuid ukse taha kedagi siiski ei jäetud.

"Me arvestasimegi, et esimest korda info võib-olla ei jõua kõigini. Ja loomulikult on turistid, kes ju tulevad natuke teistsuguse eeldusega. Aga ikkagi me laseme täna kõik sisse, et võib juhtuda küll, et näiteks tipptunnil on rohkem inimesi korraga. Siis ma lihtsalt olen palunud neil oodata mõned kümned minutid või nii," ütles Jalava.

Tasuta muuseumipääsme soovitud filiaali saab soetada kuni kaks kuud ette.