Esmaspäev tuleb sajuta ja temperatuur tõuseb plusspoolele

Öö hakul vastu esmaspäeva on taevas pilvine ja sajab lund. Pärast südaööd loode poolt alates sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Paiguti teeb ka tuisku. Tuul puhub valdavalt läänest- ja loodest 4 kuni 10, saartel ja rannikul puhanguti kuni 14 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -5, saarte rannikul kuni +1 kraad. Teedel on jäiteoht.

Hommik jätkub Lääne-Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega, Ida-Eestis pilves selgimistega ja sajuta. Tuul puhub loodest 2 kuni 10, rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kraadist Tartu ja Jõgevamaal kuni nullilähedaste temperatuurideni Lääne-Eestis.

Päeval on pilvisus muutlik, seega näeb päikestki ning sadu ei tule. Puhub loode- ja põhjatuul 3 kuni 9, saartel puhanguti kuni 12 meetrit sekundis, õhtuks nõrgeneb. Termomeetrinäit jääb -2 ja +3 kraadi vahele. Mida rohkem lääne poole, seda soojem.

Teisipäev näitab ka pisut päikest ning möödub sajuta. Öösel on veel päris krõbe, kuid päeval jääb Lääne-Eestis pigem kergesse plussi, Ida-Eestis ulatub kuni -7 kraadini. Nädala selgroo murrab paiguti kerge lume, lörtsi või vihmasadu. Õhutemperatuur jääb nii öösel kui päeval paar kraadi üles või alla nulli. Neljapäev möödub taas sajuta ning õhutemperatuur jääb nullilähedaseks.

Töönädal lõpeb aga loodest-kagusse liikuvate sajupilvedega ning ööpäevane õhutemperatuur jääb vahemikku -5 kuni +4 kraadi. Tuul on pigem mõõdukas, kuid nädala teisel poolel tõuseb puhanguti kuni 20 meetri sekundis.