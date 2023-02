Türgis ja Süürias on tugevate maavärinate tõttu hukkunud üle 5000 inimese

Esimene maavärin toimus esmaspäeval Türgi Gaziantepi provintsis, Nurdagi linna lähedal, teatas USA geoloogiateenistus (USGS). Nurdagi asub Türgi ja Süüria piiri lähedal. Maavärinat oli tunda ka Süürias ja Liibanonis, vahendas CNN.

Türgi hädaolukordade ameti teatel on Türgis maavärina tagajärgede tõttu hukkunud vähemalt 1651 inimest. Süüria allikate teatel on seal hukkunud vähemalt 1050 inimest.

Süüria riikliku uudisteagentuuri SANA teatel on Aleppo, Hama, Latakia ja Tartusi kandis hukkunud vähemalt 570 inimest. Süüria "valgete kiivrite" ehk Süüria tsiviilkaitse teatel on opositsiooni kontrolli all olevatel aladel hukkunud vähemalt 480 inimest, vahendas CNN. Türgis on veel lisaks viga saanud vähemalt 11 119 inimest ning Süürias on viga saanud vähemalt 2453 inimest.

Türgit tabas võimas maavärin Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com/Ahmet Yukus

Türgi sulges maavärina tõttu nädalaks riigis kõik koolid.

CNN-i teatel on Türgile abi pakkunud juba üle 40 riigi, NATO ja Euroopa Liit (EL). Ankara teatel sai maavärina tõttu vähemalt viis tuhat inimest vigastada. Võimud on rusude alt päästnud üle 2400 inimese. Türgi palus ka NATO-lt ametlikult abi maavärina tagajärgedega tegelemiseks.

Maavärina piirkonnas tegutseb ligikaudu 15 000 päästjat. Kehvade ilmastikutingimuste tõttu kasutavad nad osadesse maavärinast mõjutada saanud kohtadesse jõudmiseks helikoptereid ja lennukeid.

Türgit on lubanud abistada Ukraina, Venemaa, Hiina ja teised riigid. Süüriat on lubanud abistada ka Iisrael, kes on ametlikult Süüriaga veel sõjaseisukorras ning kahe riigi vahel puuduvad diplomaatilised suhted.

Süüria tsiviilkaitse ja kohalikud elanikud otsivad maavärina tõttu kokku kukkunud maja rususid läbi Haremi linnas, mis asub Türgi piiri lähedal Autor/allikas: SACANPIX/AP Photo/Ghaith Alsayed

Esimene maavärin toimus varahommikul

Maavärin toimus varahommikul, inimesed magasid ja polnud seetõttu maavärinaks valmis. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, kus hooned on kokku varisenud.

Türgi keskel ja lõunaosas olid järelvärinad

Maa värisemist oli tunda ka Türgi keskosas. Pärast esimest maavärinat toimus veel üks järeltõuge magnituudiga 6,7. Kokku toimus vähemalt kaheksa järeltõuget. Värinad toimusid USA geoloogiateenistuse sõnul Vahemere ääres olevast Antalyast kirde poole Kesk-Türgini.

Following the M7.8 EQ, a M7.5 aftershock struck at ~1:30 pm local time. Significant and widespread damage is likely. More aftershocks will occur. Follow @Kandilli_info for local information. https://t.co/KLLmXlfS70 https://t.co/8wyrVPRJ9J pic.twitter.com/Kh825PfB11 — USGS Earthquakes (@USGS_Quakes) February 6, 2023

Türgi lõunaosas toimus esmaspäeval ka teine tugev maavärin magnituudiga 7,6, vahendas Reuters. Maavärin tabas Türgi Kahramanmaras regiooni.

Ühe Türgi ajakirjaniku reportaaži ajal oli näha järelvärinat ja selle mõjusid.

USA geoloogiateenistus: hukkunuid võib olla kuni 10 000

USGS-i hinnangul võis maavärina tõttu hukkuda kuni 10 000 inimest. Majanduslik kahju võib ulatuda kuni 10 miljardi dollarini, vahendas CNN.

Gaziantepi võimud manitsesid inimesi mitte suurtes gruppides tänavatele kogunema. Ohvrite lähedastele avaldas kaastunnet samuti Türgi president Recep Tayyip Erdogan.

Türgi võimude teatel on hävinud vähemalt 2834 hoonet ning rusudest on päästetud praeguseks 2470 inimest.

Türgit tabas võimas maavärin Autor/allikas: SCANPIX/EPA/DENIZ TEKIN

Türgi asub maailma ühes seismiliselt aktiivsemas piirkonnas.

Türgit on tabanud ka varem tugevad maavärinad

1999. aastal tabas Türgi loodeosa maavärin magnituudiga 7,4, mis nõudis üle 17 000 inimese elu, neist 1000 Istanbulis. 2011. aastal nõudis maavärin Vani provintsis üle 600 elu.