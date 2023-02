Türgit tabas võimas maavärin, hukkus üle tuhande inimese

Maavärin toimus Gaziantepi provintsis, Nurdagi linna lähedal, teatas USA geoloogiateenistus (USGS). Nurdagi asub Türgi ja Süüria piiri lähedal. Maavärinat oli tunda ka Süürias ja Liibanonis, vahendas CNN.

CNN-i teatel on Türgile abi pakkunud juba üle 40 riigi, NATO ja Euroopa Liit (EL). Ankara teatel sai maavärina tõttu vähemalt viis tuhat inimest vigastada. Võimud on rusude alt päästnud üle 2400 inimese.

Maavärin toimus varahommikul, inimesed magasid ja polnud seetõttu maavärinaks valmis. Sotsiaalmeedias levivad videolõigud, kus hooned on kokku varisenud.

The magnitude of #earthquakeinturkey is beyond one's imagination. At this hour while we #PrayForTurkey, the #Turkey govt has issued a Level 4 warning.#deprem #DEPREMOLDU pic.twitter.com/GPOrsmlEuy