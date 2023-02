Times: Kreml muretseb, et marurahvuslased võivad teha riigipöörde

Võimupartei Ühtne Venemaa parlamendisaadik Oleg Matveitšev väitis, et praegu kujutavad režiimile kõige suuremat ohtu marurahvuslased, kes kritiseerivad Vene sõjajõudude ebaõnnestumisi Ukrainas. Matveitševi sõnul kasvab võimalus, et marurahvuslased korraldavad riigipöörde president Vladimir Putini võimult kõrvaldamiseks.

Matveitševi sõnul kujutavad Putini võimule kõige suuremat ohtu Ukraina sõja kõige tulihingelisemad toetajad, vahendas The Times.

"Olukord pole veel väga kriitiline, kuid 2023. aasta saab olema väga ohtlik," ütles Matveitšev.

Matveitšev ütles, et Venemaa poolametlik opositsioon pole suutnud oma toetajaid välja tuua. Suurimat ohtu kujutavad võimudele nüüd marurahvuslased.

"Ohu võib vallandada ükskõik milline sündmus, uus Izjum. Me tuleme tänavatele, eemaldame varas Šoigu ja kogu lugu algab," ütles Matveitšev.

Sergei Šoigu on Venemaa kaitseminister, mitmed marurahvuslased leiavad, et Šoigu tuleb ametist eemaldada. Terrorist Igor Girkin kritiseerib Šoigut järjepidevalt. Wagneri palgasõdurite juht Jevgeni Prigožin kritiseerib samuti Kremli ametnikke.

Matveitšev prognoosis, et marurahvuslased esitavad järgmisel aastal toimuvatel valimistel oma presidendikandidaadi. "See kandidaat kaebab siis võltsimiste üle ja toimub Maidani stsenaarium," ütles Matveitšev.

Putini endine kõnekirjutaja Abbas Galljamov ütles, et Matveitšev on Sergei Kirijenko kaastöötaja. Kirijenko on olnud Vladimir Putinile aastakümneid lähedane isik ning praegu töötab ta Vene presidendi administratsioonis.

"Matveitševi kommentaarid olid hoiatuseks. Süüdistused Maidani korraldamises toovad Venemaal kaasa ka karistused. Tundub, et marurahvuslaste aeg on kätte jõudnud," ütles Galljamov.