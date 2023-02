Maailma suurim kullakaevandaja tahab osta konkureeriva firma

Ajaleht Financial Times kirjutab, et väärismetallide äris toimub konsolideerumine ning maailma suurim kullakaevandaja Newmont tahab 17 miljardi dollari eest osta kaevandusfirma Newcrest.

USA firma Newmont on juba teinud pakkumise, et võtta üle oma Austraalia konkurent Newcrest. See samm võib aga käivitada pakkumiste lahingu, kuna ka teised kaevandusfirmad tahavad metallide turul oma positsiooni parandada, vahendas Financial Times.

Newmonti pakutud tehing oleks suurim sel aastal välja kuulutatud ülevõtmistehing. Selle raames ühineksid uuesti kaks suurt kaevandusfirmat.

Newcrest asutati 1960. aastatel Newmonti Austraalia üksusena. 1990. aastal sai Newcrestist aga eraldiseisev ettevõte.

Newcrestil on kaevandused Austraalias, Kanadas ja Paapua Uus-Guineas. Võimaliku tehingu peab veel heaks kiitma Austraalia valitsus.

Eelmisel aastal tegi juba Newmont Newcresti eest pakkumise, kuid Austraalia firma aktsionärid lükkasid varasema pakkumise tagasi.