Otse kell 16: Artjomenko ja Vseviovi vestlus "Venemaa: kuhu edasi?"

Selles, et Venemaa kallaletung peab lõppema ja et see saab ainsa võimaliku variandina lõpu leida Ukraina territoriaalse terviklikkuse taastamisega, on kogu tsiviliseeritud maailm ühel meelel. Sellega kaasneb omakorda, vähemalt ajutiselt, Putini Venemaa imperialistlike ambitsioonide ja neid õigustavate ideoloogiliste postulaatide kokkuvarisemise.

Kas taoline paratamatu areng suudab tänapäeva Venemaa olemust muuta?

Algselt pidi Vseviovi vestluspartner olema vene opositsiooniaktivisti Vladimir Kara-Murza abikaasa Jevgenia Kara-Murza, ent tema teisipäevasele üritusele ei jõua.