Nädalavahetusel hukkus Alpides eri lumelaviinide tõttu 13 inimest

Nädalavahetusel hukkus mitmes riigi eri lumelaviinide tõttu Alpides 13 inimest. Hiljutise lumesaju ja tugevate tuulte tõttu on lumelaviinide oht suurem.

Nädalavahetusel hukkus lumelaviinides Austria, Itaalia ja Šveitsi Alpides 13 inimest eri suusakuurordis, teatas BBC.

Austria võimud teatasid, et lumelaviinide oht on praegu kõige kõrgemal tasemel. Vähekogenud suusatajatel soovitatakse suusanõlvadele mitte minna ja kogenud suusatajatel soovitatakse järsemaid nõlvasid vältida.

Lumelaviinide oht on kasvanud, kuna piirkonnas on viimasel ajal tugevalt lund sadanud. Samuti on Põhja-Itaalia Bozen-Südtirolis ja Austria Tirooli piirkonnas tugevad tuuled.

Ainuüksi laupäeval registreeriti kahe riigi ajaloolises Tirooli piirkonnas üle 30 lumelaviini. Hoolimata võimude hoiatustest olid Austria suusakuurordid järgmiseks nädalaks täis broneeritud. Vahemikus 13. veebruarist 19. veebruarini on Austrias koolivaheaeg.