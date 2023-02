RFA: Hiina sunnib ähvardustega uiguure Türgis teineteise järel luurama

Hiina politsei püüab eri meetoditega luurata välismaale kolinud uiguuride järel ning mitmeid uiguure sunnitakse ähvardustega luurama Hiina võimude jaoks, teatas Raadio Vaba Aasia (RFA).

Türgis elab ligikaudu 50 000 algselt Hiina Xinjiang piirkonnas elanud moslemist uiguuri, keda Hiina valitsus on tugevalt represseerinud. Türgi on võtnud vastu uiguuridest pagulasi alates 1950ndatest aastatest osana üldisest poliitikast toetada turgi päritolu rahvaid. Türgis on nüüd suurim uiguuride populatsioon väljaspool Kesk-Aasiat. Seetõttu on Türgi ka Hiina luuretegevuse fookuses.

Inimõigusorganisatsiooni Human Rights Watch Aasia osakonna asejuht Maya Wang ütles RFA-le, et Hiina ametnikud peavad oluliseks jälgida hoolikalt neid, kes on Hiinast välismaale eksiili läinud.

"Eesmärgiks on kontrolli ja jälgimise tugevdamine ning kõikide sellest kogukonnast pärit inimeste represseerimine, mis tekitab hirmuõhkkonna ja seekaudu lojaalsuse Hiina valitsusele, isegi kui ollakse Hiinast tuhandete kilomeetrite kaugusel," ütles Maya Wang.

Eri riikidesse pagenud uiguurid kinnitasid RFA-le, et Hiina valitsus püüab neid hirmutada, et nad asuks Hiina valitsuse heaks teiste uiguuride järel luurama.

Raadio Vaba Aasia kirjeldas olukorda, kus uiguur nimega Yasinjan kolis koos oma perega 2016. aastal Istanbuli ning Hiina politsei võttis temaga ühendust ja hakkas pärima mehe habemeajamis-salongi klientuuri kohta. Salong asub piirkonnas, kus on palju eksiilis elavaid uiguure. Mees keeldus ning seejärel võttis Hiina politsei ühendust tema sugulastega, kes palusid tal oma klientide järele luurata. Ka selle peale ei olnud Yasinjan nõus enda klientide järel luurama.

Samuti ei mõjutanud Yasinjani asjaolu, et Hiinas võeti ta äi vahi alla. Lõpuks saadeti jaanuaris Yasinjani salongi noor uiguuri mees, kes teeskles, et on salongi klient. Kuna klient oli närviline, siis jäi ta oma missioonil vahele. Pärast selgus, et teda oli otse ja kaude survestanud Hiina politsei, kes võttis Hiinas tema emaga ühendust, kes nõudis samuti mehelt koostööd Hiina politseiga.

RFA tõi esile, et Hiina politsei huvi Yasinjani habemeajamise salongi vastu ei olnud päris selge motiiviga. Kuigi mees oli osalenud uiguuride protestides Hiina valitsuse vastu ei olnud ta üldiselt poliitiliselt aktiivne. Yasinjan ja ta naine Hadiche arvasid, et Hiina politsei huvi oli tingitud juba puhtalt asjaolust, et Yasinjanil oli salong, kus uiguuri mehed said tulla rahulikult kokku ja sotsialiseeruda. Juba see võis pakkuda Xinjiangi võimudele piisavalt huvi.