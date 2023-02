Poliitikute kihk toetusi ja pensione tõsta pani SKA keerulisse olukorda

Riik kulutab miljon eurot aastas selleks, et ametnikud saaksid käsitsi välja arvutada uued peretoetuste summad. Kaheksa inimest on juba selleks tööle võetud ja kuut otsitakse veel juurde. Tööd jagub neil mitmeks aastaks, sest vajaliku IT-lahenduse tegemine nõuab aega.

"Inimesi on vaja juurde sellepärast, et on muutunud hüvitise saamise tingimused ja infosüsteem täna tunneb vanu tingimusi. Inimene ise teeb need liigutused ära, mida muidu võiks infosüsteem automaatselt teha," selgitas SKA hüvitiste osakonna juhataja Kati Kümnik.

Kümniku sõnul on praegune olukord erandlik, sest üldjuhul on suudetud läbi rääkides paika panna realistlikud rakendumisajad ja nii suures mahus käsitsitööd pole vaja olnud teha. Poliitikute aasta lõpus tehtud kiirete otsuste tõttu on amet sunnitud edasi lükkama mitu olulist ja hädavajalikku arendust.

"Üks on uus funktsionaalsus, mida on vaja selleks, et kaasas käia seadustega. Teine pool on see, et sa pead vaatama, et see süsteem ise ei aeguks, et ei tekiks liiga palju tehnoloogilist võlga ja mahajäämist. Ja see on esimene asi, mille pealt kokku hoitakse, kui lihtsalt aega ja ressurssi ei ole," rääkis Flowiti tegevjuht Andres Aavik.

Kui aastast aastasse muuta seadusi ja teha seda järjest kiiremini, nagu viimasel ajal enne valimisi on juhtunud, siis võib tehnoloogiline võlg ühel hetkel osutuda väga suureks. Aavik tõi võrdluse, et kui autot korralikult ei hoolda, siis võib vana õli ka uue auto ära rikkuda.

"On mingid tööd, tegevused, millega peab kaasas käima, sul tekivad turvariskid, arendusprotsess läheb pikemaks, sul võtab rohkem aega, et mingeid asju teha. Sa pead paratamatult leidma aega selleks, et tehnoloogilist võlga vähendada," ütles ta.

Sotsiaalkaitseminister Signe Riisalo sõnul on hea tava, et seaduse rakendamise ettevalmistustöödeks jäetakse vähemalt aasta aega, aga riigikogul on õigus seadusi kiiremini jõustada, kuigi sellega kaasnevad riskid.

"Me oleme hetkel suutnud SKAIS2 abil välja maksta nii pensionid muutunud suuruses, sealhulgas tulumaksuvabastuse keskmiselt pensionilt, uutes suurustes laste- ja peretoetused. Nii et selles mõttes on süsteem toimiv, aga tõsi ta on, et see ei ole jätkusuutlik, et selliseid kiireid otsuseid tehakse. Nii, et üleöö on tarvis tehnilisi lahendusi, mille tegemine on aeganõudev," lausus Riisalo.

Kokku nõuab pensionide ja toetuste ümber arvutamise 23 lisatöötaja palkamist.