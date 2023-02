Teisipäev tuleb muutliku pilvisusega ja sajuta

Teisipäeval jääb Eesti Kesk-Euroopast üle Baltimaade Venemaale ulatuva kõrgrõhuvööndi ning üle Põhja-Euroopa laieneva madalrõhuala piirile. Sadu jääb Eestist kaugele, kuid päeva jooksul läheb tuul rannikualadel tugevamaks.

Lääne-Eestisse jõuab madalrõhuala serva mööda ka soojem õhumass ning päevamaksimumid tõusevad plusspoolele, Ida-Eestis püsivad miinuskraadid.

Öö vastu teisipäeva tuleb sajuta, paiguti on udu. Puhub läänekaare tuul 2-8 m/s. Külma on -3 kuni -9, kohati kuni -11 kraadi, meremõjuga rannikul on kraad sooja.

Teisipäeva hommik on sajuta. Kohati püsib udu. Puhub edela- ja läänetuul 2-8 m/s. Külma on -2 kuni -8, kohati kuni -10 kraadi, meremõjuga rannikul on kraad sooja.

Päev on muutliku pilvisusega ja sajuta. Puhub edela- ja lõunatuul 3-9, pärastlõunal rannikul puhanguti kuni 13 m/s. Õhutemperatuur tõuseb Lääne-Eestis 0 kuni 3 kraadini, Ida-Eestis jääb 0 ja -5 kraadi vahele.

Kolmapäeval jõuab Eestisse veidi vihma- ja lörtsipilvi, idas tuleb ka lund. Öine õhutemperatuur on -7 kraadist Kagu-Eestis kuni 2 soojakraadini saartel, päevane -1 kraadist kuni 3 kraadini.

Neljapäeval sajuvõimalus väheneb, kuid tuul tõuseb. Õhutemperatuur on öösel -4 kraadist Kagu-Eestis kuni 2 kraadini saartel, päevane jääb -2 ja 3 kraadi vahele.

Reede öösel levib saartelt mandrile vihma- ja lörtsisadu ning asendub sisealadel lumega. Päeval taandub sadu järk-järgult itta. Tuul püsib tugev. Õhutemperatuur tõuseb öistest miinuskraadidest päeval plusspoolele, õhtul jälle langeb. Laupäeva öösel võib järgmine sajuala liikuda üle Lääne- ja Lõuna-Eesti, päeval on loota peamiselt sajuta ilma. Õhus valitsevad miinuskraadid.