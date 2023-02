Ukraina sõjaväeluure asejuht Vadõm Skibitski ütles, et Venemaa plaanib kevadel alustada pealetungi Donbassis ja võimalik, et ka Zaporižžja oblastis. Skibitski sõnul plaanib Venemaa seetõttu mobiliseerida veel 300 000-500 000 võitlejat

Oluline teisipäeval, 7. veebruaril kell 7.13:

- Kiiev: Venemaa plaanib värvata veel 300 000-500 000 võitlejat;

- Venemaa pommitas Harkivi oblastis asuvat haiglat;

- Zelenski: rindepiirkonnad saavad omale sõjalise kogemusega juhid;

Kiiev: Venemaa plaanib värvata veel 300 000-500 000 võitlejat

Ukraina sõjaväeluure asejuht Vadõm Skibitski ütles, et Venemaa plaanib kevadel alustada pealetungi Donbassis ja võimalik, et ka Zaporižžja oblastis. Skibitski sõnul plaanib Venemaa seetõttu mobiliseerida veel 300 000-500 000 võitlejat.

Skibitski on varem öelnud, et tõenäoliselt saadetakse uued mobiliseeritud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse ning nad on osa plaanitavast uuest rünnakust kevadel ja suvel. Vene võimude teatel mobiliseeris Moskva sügisel 300 000 reservväelast.

Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov ütles hiljuti, et Ukrainas sõdib praegu ligikaudu 326 000 Vene sõdurit. Paljudel Vene sõduritel puudub korralik väljaõpe.

Ukraina kõrged ametnikud hoiatavad järjepidevalt, et Venemaa plaanib alustada Donbassis suurt pealetungi.

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles pühapäeval, et Venemaa võib veebruaris alustada rünnakut sümboolsel põhjusel, et tähistada sissetungi esimest aastapäeva. Ta lisas, et samas pole Vene väed sõjaliselt valmis pealetungi nii vara läbi viima.

Reznikovi sõnul alustab Venemaa rünnakut tõenäoliselt idast, kus Vene väed üritavad vallutada Donbassi regiooni, või lõunast, kus Venemaal on sooviks laiendada Krimmi viivat koridori.

Venemaa pommitas Harkivi oblastis asuvat haiglat

Ukraina tervishoiuministeerium teatas, et Harkivi linnast 75 kilomeetri kaugusel asuvas Vovtšanski linnas põleb haigla. Ukraina teatel pommitas Venemaa haiglat, hukkunute kohta praegu informatsioon puudub, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski: rindepiirkonnad saavad omale sõjalise kogemusega juhid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval oma igaõhtuses videokõnes, et rindepiirkonnad saavad omale sõjalise kogemusega juhid.

"Me tugevdame juhtivaid positsioone, eriti piirialadel. Määrame ametisse sõjalise kogemusega juhte. Hoian teid iga otsusega kursis," teatas Zelenski.

USA meedia: Biden plaanib veebruari lõpus külastada Poolat

"USA president Joe Biden plaanib veebruari lõpus külastada Poolat," ütlesid asjaga kursis inimesed.

Allikate teatel pole veel täiesti kindel, et Biden sõidab Poolasse, kuna Valge Maja võib veel plaane muuta," vahendas NBCNews.