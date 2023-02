Sõja 349. päev: Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 1030 sõdurit

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 1030 sõdurit. Ukraina sõjaväeluure asejuht Vadõm Skibitski ütles, et Venemaa plaanib kevadel alustada pealetungi Donbassis ja võimalik, et ka Zaporižžja oblastis. Skibitski sõnul plaanib Venemaa seetõttu mobiliseerida veel 300 000-500 000 võitlejat

Oluline teisipäeval, 7. veebruaril kell 22.42:

- Saksamaa lubas Ukrainale üle 100 Leopard 1 tanki;

- Boris Pistorius: Maailm oleks parem ilma Putinita

- Lätis puhkes põlema Ukrainale droone tootnud tehas;

- Ukraina luure: Gazprom lõi enda palgasõdurite grupeeringu;

- Ukraina piirivalve tulistas alla Vene hävitaja;

- Saksa Bundeswehr alustas Ukrainale mõeldud RCH-155 iseliikursuurtükkide testimist;

- Kiiev: Venemaa plaanib värvata veel 300 000-500 000 võitlejat;

- Venemaa pommitas Harkivi oblastis asuvat haiglat;

- Ukraina parlament nimetas Ihor Klõmenko siseministriks;

- Zelenski: rindepiirkonnad saavad omale sõjalise kogemusega juhid;

- Danilov: Ukrainal juba on oma relvad, millega saaks Vene territooriumi rünnata;

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 1030 sõdurit ja 14 tanki.

Boris Pistorius: Maailm oleks parem ilma Putinita

Kiievisse üllatusvisiidi teinud Saksamaa kaitseminister Boris Pistorius ütles intervjuus Saksa väljaandele Bild, et maailm oleks ilma Putinita parem.

"Mulle tundub, et seda võib kõhklemata ja kompromissideta öelda, jah!", - vastas ta ajakirjaniku küsimusele.

Kaitseminister ütles ka, et Ukraina peab selle sõja võitma, märkides, et ta ei tea, kas Ukraina suudab Donbassi ja Krimmi tagasi vallutada, kuid väljendas kindlustunnet, et lääneliitlased peavad jätkama Ukraina toetamist.

Vastates ajakirjaniku küsimusele, kas Venemaa tuumaähvardused teda hirmutavad, vastas Pistorius: "See mind tegelikult ei hirmuta. See, mis toimub tegelikult, on üks asi, aga see, mis toimub propagandas, on teine. Lõpuks ei tea keegi meist, mida Putin teeb, kuid see ei tohiks takistada meid pakkumast koos liitlastega mõistlikku tuge," sõnas ta.

Saksamaa lubas Ukrainale üle 100 Leopard 1 tanki

Saksa kaitseminister Boris Pistorius teatas teisipäeval Kiievit külastades, et Saksamaa lubab saata Ukrainale üle 100 Leopard 1 tanki. Tankide tarnet Ukrainale rahastavad Saksamaa, Madalmaad ja Taani. Täpsemalt vastavas ERRi loos.

Lätis puhkes põlema Ukrainale droone tootnud tehas

Lätis Riia lähistel Mārupes puhkes põlema droonitehas, kus tehti droone Ukraina ja NATO liitlaste tarbeks, täpsemalt vastavas ERRi loos. Tehas kuulub California päritolu ettevõttele Edge Autonomy.

Ukraina luure: Gazprom lõi enda palgasõdurite grupeeringu

Ukraina kaitseministeeriumi Luure Peavalitsus (GUR) ehk sõjaväeluure teatas, et Vene energiakandjate monopol Gazprom on loomas enda eraldiseisvat palgasõdurite grupeeringut. Vastava otsuse allkirjastas Ukraina väitel Venemaa peaminister Mihhail Mišustin.

Dokumendi kohaselt on palgasõdurite grupeeringus 70 protsendi suurune osalus Gazpromil ja 30 protsendi suurune osalus eraturvafirmal Staff-Tsentr. Uue palgasõdurite grupeeringu loomisel tugineti seadusele, mille kohaselt võivad Vene kütuse ja energiasektori ettevõtted enda turvalisuse tagamiseks luua eraturvafirmasid.

Ukraina piirivalve tulistas alla Vene hävitaja

Ukraina piirivalve teatas teisipäeval, et nende võitlejad tulistasid Bahmuti lähistel alla Vene Su-25 hävituslennuki. Lennuk süttis peale tabamust põlema ning kukkus alla. Pole veel teada kas piloot pääses eluga või mitte.

Прикордонники збили російський Су над Бахмутом. Відео ДПСУ pic.twitter.com/J3mKlR1sAL — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) February 7, 2023

Ukrainlased õppisid Leedus kasutama L70 õhutõrje kahurit

Leedu armee õpetas Ukraina sõduritele kahenädalase kiirkursuse käigus Rootsi päritolu L70 õhutõrje kahuri kasutamist, vahendasid LRT ja Ukrainska Pravda.

Відео навчань український військових на шведській зенітній установці "L70" в Литві.



Вже скоро Литва передасть L70 Україні pic.twitter.com/QmH4d6gM9r — Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) February 7, 2023

Saksa Bundeswehr alustas RCH-155 iseliikursuurtükkide testimist

Saksa relvajõud alustasid RCH-155 iseliikursuurtükkide testimist. Relvasüsteemi esimeseks kasutajaks peaksid olema Ukraina relvajõud. 155mm kaliibriga RCH-155 on sarnane Saksa Panzerhaubitze 2000 iseliikursuurtükiga, kuid suurtükitoru on pandud Boxeri ratastega sõidukikere külge, vahendas Ukrainska Pravda.

Krauss-Maffei Wegmann (KMW) poolt välja arendatud relvasüsteemi teeb unikaalseks asjaolu, et iseliikursuurtükk ei pea mürskude tulistamiseks peatuma. Olenevalt laskemoona tüübist suudab RCH-155 tulistada 40 kuni 50 kilomeetri kaugusele.

Kiiev: Venemaa plaanib värvata veel 300 000-500 000 võitlejat

Ukraina sõjaväeluure asejuht Vadõm Skibitski ütles, et Venemaa plaanib kevadel alustada pealetungi Donbassis ja võimalik, et ka Zaporižžja oblastis. Skibitski sõnul plaanib Venemaa seetõttu mobiliseerida veel 300 000-500 000 võitlejat.

Skibitski on varem öelnud, et tõenäoliselt saadetakse uued mobiliseeritud Ida- ja Lõuna-Ukrainasse ning nad on osa plaanitavast uuest rünnakust kevadel ja suvel. Vene võimude teatel mobiliseeris Moskva sügisel 300 000 reservväelast.

Ukraina sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov ütles hiljuti, et Ukrainas sõdib praegu ligikaudu 326 000 Vene sõdurit. Paljudel Vene sõduritel puudub korralik väljaõpe.

Ukraina kõrged ametnikud hoiatavad järjepidevalt, et Venemaa plaanib alustada Donbassis suurt pealetungi.

Ukraina kaitseminister Oleksi Reznikov ütles pühapäeval, et Venemaa võib veebruaris alustada rünnakut sümboolsel põhjusel, et tähistada sissetungi esimest aastapäeva. Ta lisas, et samas pole Vene väed sõjaliselt valmis pealetungi nii vara läbi viima.

Reznikovi sõnul alustab Venemaa rünnakut tõenäoliselt idast, kus Vene väed üritavad vallutada Donbassi regiooni, või lõunast, kus Venemaal on sooviks laiendada Krimmi viivat koridori.

Ukraina sõjaväelased Bahmutis Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/STRINGER

Ukraina parlament nimetas Ihor Klõmenko siseministriks

Klõmenko oli varem Ukraina politsei juht. Ta sai siseministri kohusetäitjaks 18. jaanuaril, kuna siis hukkus kopteriõnnetuses toonane siseminister Denõss Monastõrski ja tema asetäitja, vahendas The Kyiv Independent.

Ukraina parlament nimetas teisipäeval ametisse ka uue julgeolekuteenistuse SBU juhi. SBU juhiks sai Vasõl Maliuk.

2022. aasta juulis vallandas Volodõmõr Zelenski toonase SBU juhi Ivan Bakanovi. Zelenski sõnul töötas enam kui 60 SBU ja prokuratuuri ametnikku Ukraina vastu Venemaa poolt okupeeritud aladel. Zelenski määras siis SBU ajutiseks juhiks Maliuki.

Venemaa pommitas Harkivi oblastis asuvat haiglat

Ukraina tervishoiuministeerium teatas, et Harkivi linnast 75 kilomeetri kaugusel asuvas Vovtšanski linnas põleb haigla. Ukraina teatel pommitas Venemaa haiglat, hukkunute kohta praegu informatsioon puudub, vahendas The Kyiv Independent.

Zelenski: rindepiirkonnad saavad omale sõjalise kogemusega juhid

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles esmaspäeval oma igaõhtuses videokõnes, et rindepiirkonnad saavad omale sõjalise kogemusega juhid.

"Me tugevdame juhtivaid positsioone, eriti piirialadel. Määrame ametisse sõjalise kogemusega juhte. Hoian teid iga otsusega kursis," teatas Zelenski.

USA meedia: Biden plaanib veebruari lõpus külastada Poolat

"USA president Joe Biden plaanib veebruari lõpus külastada Poolat," ütlesid asjaga kursis inimesed.

Allikate teatel pole veel täiesti kindel, et Biden sõidab Poolasse, kuna Valge Maja võib veel plaane muuta," vahendas NBCNews.

Danilov: Ukrainal juba on oma relvad, millega saaks Vene territooriumi rünnata

Ukraina rahvusliku julgeoleku nõukogu sekretär Oleksi Danilov kinnitas esmaspäeval CNN-le, et neil on juba olemas relvastus, millega saaks rünnata mitte ainult Krimmi poolsaart, vaid ka Vene Föderatsiooni territooriumi. Danilov juhtis tähelepanu, et mitte keegi pole Ukrainal keelanud enda välja arendatud relvadega Vene territooriumi rünnata. Ukraina on lubanud, et ei ründa lääneriikide annetatud relvadega Venemaad.

Krimmis toimusid 2022. aasta augustis Novofedorivka lähistel Sakõ õhuväebaasis tugevad plahvatused, mille toimumise põhjuste osas ringles mitmeid teooriaid. Ühe teooria kohaselt kasutas Ukraina Krimmi ründamiseks enda välja arendatud pikamaa rakette, mida neil on piiratud koguses.

Ukraina on varem korduvalt kasutanud droone Vene vägede ja sõjaliste rajatiste ründamiseks nii okupeeritud Ukraina aladel, sh Krimmis kui ka Venemaa enda territooriumil.

Ukraina pole kunagi ametlikult omaks võtnud rünnakuid Vene Föderatsiooni territooriumil.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 1030 sõdurit ja 14 tanki

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas teisipäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 133190 (võrdlus eelmise päevaga + 1030);

- tankid 3245 (+14);

- jalaväe lahingumasinad 6443 (+28);

- lennukid 294 (+0);

- kopterid 284 (+0);

- suurtükisüsteemid 2232 (+1);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 461 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 227 (+0);

- operatiivtaktikalised droonid 1958 (+0)

- tiibraketid 796 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5107 (+4);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 208 (+5).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.