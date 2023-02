Meedia: Saksa valitsus annab varsti loa saata Ukrainale 187 Leopard 1 tanki

Saksakeelse Business Insideri väitel teatab Saksa valitsus teisipäeval, et lubab saata Ukrainale 187 Leopard 1 tanki. Need tankid asuvad praegu kahe Saksa kaitsetööstuse ettevõtte ladudes ning nende töökorda saamise rahastus pole veel paigas. Esimesed Leopard 1 tankid peaks jõudma Ukrainasse suvel.

Business Insideri saksakeelse portaali väitel teatab Saksa föderaalvalitsus teisipäeval, et lubab saata Ukrainale 187 Leopard 1 tanki. Need tankid asuvad Rheinmetalli ja Flensburger Fahrzeugbau Gesellschaft (FFG) ladudes. Nendest 88 tanki on Rheinmetalli valduses ja 99 kuulub FFG inventari.

Kuigi arvuliselt on neid tanke palju, siis Business Insideri allikate väitel ei ole nende tankide remondi rahastus veel kindlustatud. See peaks olema eraldiseisvalt lähinädalatel paika pandud. Esimesed Leopard 1 tankid peaksid jõudma Ukrainasse 2023. aasta keskel. Portaal rõhutab, et pole veel selge, kas kõik 187 Leopard 1 tanki oleksid lõpuks valmis lahinguks või kas mõned neist tehakse varuosadeks.

Saksa Leopard 1 tankid, nagu ka varem Saksamaa lubatud Leopard 2 tankid, ei jõua Ukrainasse enne eeldatavaid Vene ja Ukraina suurpealetunge. Lääneriikide tankide tarne puhul on aga Saksa valitsusallikate sõnul tankidest endast tähtsam nende laskemoona saadavus. Leopardi tankid kasutavad NATO standardset 105 mm kaliibriga moona, mida on saadaval suuremas koguses kui Nõukogude kaliibriga tankimoona, mida Ukraina ei saa enda tankidele ise juurde toota.

Tankide tarnest Saksa ettevõtete ladudest teatas alguses 3. veebruaril Saksa valitsuse pressiesindaja Steffen Hebestreit. Tollal ei öeldud küll avalikult välja ekspordiloa saanud tankide arvu.