Svet: D-terminal jäi trammi trassilt välja aja ja raha kokkuhoiu pärast

Kui esialgu plaanis Tallinn Ülemiste-Vanasadama trammi viia läbi ka sadama D-terminali juurest, siis leiti, et see muudaks trammiliini vähem väärtuslikuks ja tekitaks sõitjatele asjatut ajakulu ning plaanist loobuti, ütles ERR-ile Tallinna abilinnapea Vladimir Svet.

Otsus, et trammiliin D-terminali juurde ei sõida, tehti paar aastat tagasi ning planeerimisel selle võimalusega enam ei arvestatud, ütles Svet.

"Küsimus seisnes selles, et kui oleks olnud trammi trajektoor selline, et tramm oleks läbinud nii D- kui ka A-terminali, siis sellel trammil oleks olnud palju tühja sõitu ja kaotatud kilomeetreid ja see oleks palju maksnud, see oleks tähendanud kasutajate jaoks lisaaega, mis omakorda vähendaks trammi väärtust kasutajate jaoks, ja oleks langetanud kiirust," lausus abilinnapea.

Linnal oli toona ka plaan, et asjatut sõitu ja ajakulu vältida, viia tramm D-terminali juurest üle Admiraliteedi basseini silla abil, kuid Tallinna Sadamal olid oma plaanid ja see mõte maeti maha.

"Linnal oli ettepanek kaaluda võimalust projekteerida Admiraliteedi sild nii, et seal saaks ka tramm läbi sõita, mis oleks võimaldanud ehitada trammitee nii, et poleks kaotanud väärtuslikku aega ja ilma et oleks vaja teha suured mõttetud pöörded. Toona selline lahendus ei sobinud sadamale, sest sadam ilmselt soovis liikuda selle silla projektiga kiirema tempos," ütles Svet.

Kui palju rahas praeguse lahendusega kokku hoiti, Svet öelda ei osanud.

"Aga küsimus ei olnud mitte eeskätt rahas, vaid eelkõige selles, kui palju see tramm oleks hakanud kaotama aega. Arvestades, et ka D-terminali ruum on muutunud jalgratta- ja jalakäijasõbralikumaks, siis ma arvan, et pigem tuleks pingutada selle nimel, et seda ruumi terviklikult siduda tulevaste trammipeatustega," lausus abilinnapea.

Sveti sõnul on trammitee ehituseks peaaegu lõpule viidud läbirääkimised kinnistuomanikega.

"Kui meil on olemas ehitusluba, tähendab see seda, et meil on olemas õiguslik alus seda ehitada. Meil veel käivad teatud läbirääkimised täpsustamaks maakorralduslikke toiminguid, täpsustamaks lahendusi piirnevate detailplaneeringutega, a la kui palju puid me saame kuhugi istutada, aga kõik põhimõttelised küsimused on loomulikult lahendatud," ütles Svet.

Tallinnal käisid näiteks Ahtri tänava ületamiseks läbirääkimised Olerexi valdusfirma Aqua Marinaga.

Tulevast Liivalaia trammi ei plaanita pikendada D-terminalini

D-terminaliga ei plaanita ühendada ka perspektiivset Liivalaia-Kristiine trammiliini. Praeguse plaani järgi ühineks liin Liivalaia-Tartu maantee ristmikul olemasoleva trammiteega. Samas oleks trammil mööda Pronksi ja Jõe tänavat edasi sõites otsetee D-terminalini.

"Vähemalt hetkel ei ole linnal planeeritud liine Jõe ja Pronksi tänavale. Ei ole välistatud, et siis, kui kõik suured projektid on ellu viidud ja hakatakse tegema plaane peale aastat 2035 või isegi 2040, siis jõutakse selle küsimuseni. Hetkel pidime arvestama nende trassidega, mis meil on olemas, kus on otsused langetatud ja seotud Euroopa Liidu rahastusega," lausus Svet.

Tallinnas algab märtsis Ülemistet ja Vanasadamat ühendava trammiliini väljaehitamine ning kuivõrd tegu on Rail Balticut toetava taristuga, toetab selle ehitamist märkimisväärse summaga, 26 miljoni euroga, ka Euroopa Liit.

Koos käibemaksu ja omanikujärelevalvega lähevad Vanasadama trammiliini ehitustööd maksma ligi 46 miljonit eurot.