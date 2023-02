Saarte elektrivõrkude investeeringud kasvavad hüppeliselt

Võrdluseks, et eelneva nelja aasta jooksul ehk aastatel 2018-2021 on Elektrilevi kinnitusel Saaremaa ja Hiiumaa elektrivõrkudesse investeeritud kokku ainult 11 miljonit eurot.

Kolmapäeval Kuressaares taas kokku saanud mitmed riigiametite esindajad lahkasid taas detsembrikuise elektrikatkestuste õppetunde. Saarlaste jaoks on kõige olulisem uudis kindlasti see, et riik ja Elektrilevi on ühiselt otsustanud suurendada saartele tehtavad investeeringud elektrivõrkudesse.

Saaremaa vallavanem Mikk Tuisk ütles, et prioriteedina viiakse lõpuks suuremate asulate elektrivarustus maakaablitesse. "Kui vähem kui kuu aega tagasi hindas Elektrilevi juht Saaremaa elektrikatkestuste likvideerimisele kulunud kahjusummat 1,5 miljonile, siis tänaseks on see kasvanud juba kahele miljonile," ütles Tuisk.

Elektrilevi juht Mihkel Härm ütles, et võrgu ilmastikukindel osa pidas tormile hästi vastu. "Investeeringud võrkude uuendamisse on end ära tasunud, viimase kümne aastaga on katkestuste arv vähenenud kolm korda. Siiski on veel haavatavaid piirkondi ja seda eriti äärmuslike ilmastikuolude ajal, mistõttu jätkame võrkude tugevdamist. Elektrilevi plaanib lähima viie aasta jooksul investeeringuid saartele kahekordistada – suurendame võrguinvesteeringute summat ligi 50 miljoni euroni, et tagada kiirendatult töökindlus suuremates asulates," ütles Härm.

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerium on koostöös Elektrileviga analüüsimas ka võrgu eriolukorra väljakuulutamise põhimõtteid, lubatud katkestuste kestust ja kompensatsiooni suurust.

Samuti on Elektrilevi hinnangul Saaremaal juures 45 kangelast. Just sellise auväärse nimetuse said ja saavad kõik elektrimontöörid, kes detsembris Saaremaal keerulistes oludes enam kui nädala jooksul rikkeid likvideerisid.