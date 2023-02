Saks: Venemaa suur pealetung käib juba mõnda aega

Julgeolekuekspert Rainer Saks ütles ETV saates "Ringvaade", et tema hinnangul on Venemaa juba oma suurt pealetungi Ukrainas alustanud.

Rainer Saks märkis, et jutud suure pealetungi algusest on suuresti ka Venemaa poolne kommunikatsioon.

"Minu hinnangul ta ikka juba mõnda aega käib. Venemaal ei ole aega. Kui keegi hakkab rääkima, et kahe või kolme nädala pärast algab suur pealetung, siis sel ajal algab Ukrainas kevadine teede lagunemine, ilm pöörab soojaks. Ei kujuta ette, et ta (pealetung - toim.) nüüd väga palju saaks suuremaks veel minna," rääkis Saks.

Saks rääkis, et Venemaa suured kaotused tulevadki sellest, et nad väga aktiivselt ründavad. "Ma kahtlen sügavalt, et neil õnnestub seda aktiivsust veel väga palju tõsta," lisas ta.

"Venemaal ei ole aega suure pealetungiga venitada. Kui nad tahavad alustada, siis see hetk on praeguse ja järgmise nädala jooksul," sõnas Saks.

Saksi sõnul hinnatakse ukrainlaste poolt 300 000 selleks Vene vägede arvuks, mis on Ukraina vastu rakendatud.

"Nad kõik ei viibi küll lahingutes ja Ukraina territooriumil. Osa on reservis nii Venemaa territooriumil kui ka okupeeritud territooriumil. Lihtne matemaatika näitab, et selleks, et hoida seda rinnet ja seal veel peale tungida, siis seda jätkub seal napilt aprillikuuni. Siis on sõdurid otsas. Siis tuleb taanduda, kui tahta midagi veel kaitsta," lausus Saks.

Alternatiiv on Saksa sõnul kuulutada välja uus mobilisatsioon. "Nad valmistavad ühiskonda selleks pidevalt ette, aga Venemaa tahab, et tal oleks mingi võidu moment rindel," ütles ta.

Saksa sõnul peavad ukrainlased praegu Bahmuti ümbruses üsna edukaid kurnamislahinguid, kuigi olukord on nende jaoks siiski ohtlik, sest ohus on paar olulist Bahmutisse viivat varustusteed.