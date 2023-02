Vene väed pommitasid teisipäeva õhtul Harkivi linna S-300 õhutõrjerakettidega. USA asepresident Kamala Harris reisib järgmine nädal Saksamaale ning arutab Müncheni julgeolekukonverentsil Ukrainale antavat USA abi. USA president Joe Biden ütles oma aastakõnes, et Venemaa sõda Ukraina vastu on suurim test maailmale. Saksa kaitseministeerium kinnitas kolmapäeva õhtul, et esimesed Leopard 2A6 tankid jõuavad Ukrainasse märtsi lõpus.

Venemaa pommitas teisipäeva õhtul Harkivit S-300 rakettidega

Harkivi oblasti kuberner Oleh Sinehubov teatas teisipäeva õhtul, et Vene väed pommitasid Harkivi linna S-300 rakettidega. Rünnakus kasutati ligikaudu kuut kuni 10 raketti.

Harkivi linnapea Ihor Terehhovi teatel rünnati üht tööstusrajatist Harkivi Kiievi linnaosas. Rünnaku tõttu on ühes rünnaku kohas põleng, vahendas Ukrainska Pravda.

Harris arutab Müncheni konverentsil Ukrainale antavat USA abi

USA asepresident Kamala Harris reisib järgmine nädal Saksamaale ning osaleb Müncheni julgeolekukonverentsil. Eeldatavasti arutab Harris kohapeal Ukraina toetamist, teatas Reuters.

Varem teatas Poola suursaadik Saksamaal Dariusz Pawlos, et Müncheni julgeolekukonverents oleks hea võimalus arutada hävituslennukite saatmist Ukrainale.

Biden: Venemaa sõda Ukraina vastu on suurim test maailmale

USA president Joe Biden teatas oma aastakõnes (State of the Union), et Venemaa algatatud sõda Ukraina vastu on test mitte ainult Ameerika Ühendriikide vaid ka kogu maailma jaoks. Bideni sõnul on küsimus selles kas toetatakse põhimõtteid riikide suveräänsusest ning kas lastakse elada inimestel vabalt ilma türanniata. "Kas kaitseme demokraatiat?" küsis Biden retooriliselt.

USA president kinnitas, et USA on ühendanud NATO liitlased ja ehitanud üles globaalse koalitsiooni, millega seista vastu Vene presidendi Vladimir Putini agressioonile. Biden lubas, et toetab Ukraina rahvast nii kaua kui vaja, vahendas Ukrainska Pravda.

Saksa kaitseministeerium: esimesed Leopard 2 tankid jõuavad Ukrainasse märtsi lõpus

Saksamaa kaitseministeerium teatas teisipäeva õhtul, et esimesed Ukrainale lubatud Leopard 2A6 tankid jõuavad Ukrainasse märtsi lõpuks.

Nächste konkrete Schritte für unsere Unterstützung: Verteidigungsminister Pistorius sprach heute in der #Ukraine u.a. mit Präsident @ZelenskyyUa und seinem Amtskollegen @oleksiireznikov. Ende März stehen die #Kampfpanzer #Leopard 2 A6 aus zur Verfügung. pic.twitter.com/mAbgiza4Sp — Verteidigungsministerium (@BMVg_Bundeswehr) February 7, 2023

Kokku lubas Saksamaa saata Ukrainale 14 kõige moodsamat Leopard 2A6 tanki.