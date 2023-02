Kolmapäeval ootamatult Euroopa-turneed alustanud Ukraina president Volodõmõr Zelenski tegi oma esimese peatuse Londonis, kus ta tänas Ühendkuningriiki senise toetuse eest ja kutsus oma riigile hävituslennukeid andma. USA president Joe Biden ütles oma aastakõnes, et Venemaa sõda Ukraina vastu on suurim test maailmale. Saksa kaitseministeerium kinnitas kolmapäeva õhtul, et esimesed Leopard 2A6 tankid jõuavad Ukrainasse märtsi lõpus.

Zelenski palus üllatusvisiidil Londonisse hävituslennukeid

Kolmapäeval ootamatult Euroopa-turneed alustanud Ukraina president Volodõmõr Zelenski tegi oma esimese peatuse Londonis, kus ta tänas Ühendkuningriiki senise toetuse eest ja kutsus oma riigile hävituslennukeid andma.

"London on Kiievi kõrval seisnud esimesest päevast peale. Alates täiemahulise sõja esimestest sekunditest ja minutitest. Suurbritannia, sa ulatasid oma abikäe, kui maailm polnud veel aru saanud, kuidas reageerida," ütles Zelenski Westminster Hallis Briti parlamendi mõlema koja liikmetele peetud kõnes.

Meediakanali CNN hinnangul meelitas Zelenski oma kõnega Briti rahvuslikku uhkust, kuid samas palus ka otsesõnu Londonilt raskerelvi, sealhulgas ka hävitajaid.

Kõigile arusaadava žestina kinkis Ukraina president Briti parlamendi alamkoja spiikrile Lindsay Hoyle'ile Ukraina hävitaja piloodi kiivri, millele oli allkirjaks sõnum: "Meil on vabadus. Andke meile tiivad, et seda kaitsta."

CNN-i hinnangul oli Zelenski sõnum suunatud ajaloolises Westminster Hallis tema kõnet saali esireas kuulanud peaminister Rishi Sunakile ja tema valitsuskabineti liikmetele. Samas tänas ta Briti valitsusjuhti, kes oli juba varem teatanud, et Ühendkuningriik alustab Ukraina pilootide koolitamist NATO standarditele vastavatel hävitajatel lendamiseks.

Zelenski tõstis esile ka endise peaministri Boris Johnsoni, kes oli Ukraina üks esimesi ja vankumatuid toetajaid: "Boris, sa ühendasid teisi, kui see tundus täiesti võimatu," ütles Zelenski. "Aitäh."

Seejärel ütles ta laiema publiku poole pöördudes: "Teie kõik, te kõik näitasite tollal oma südikust ja iseloomu. Tugevat Briti iseloomu."

Eeldatakse, et kolmapäeva õhtul suundub Zelenski pariisi, kus Elysee palee teatel võõrustab teda Prantsusmaa president Emmanuel Macron koos Saksamaa kantsleri Olaf Scholziga.

Neljapäeval peaks ta osalema Euroopa Ülemkogul Brüsselis, kuhu saabuvad kõigi EL-i liikmesriikide liidrid.

Allikad: Zelenski külastab neljapäeval Brüsselit

Uudisteagentuuri Reuters allikate teatel külastab Ukraina president Volodõmõr Zelenski neljapäeval Brüsselit. Zelenski peab ka kõne Euroopa Parlamendis. Kolmapäeval jõudis Zelenski Suurbritanniasse.

Itaalia peaministri büroo teatas kolmapäeval, et peaminister Giorgia Meloni kohtub neljapäeval Brüsselis Zelenskiga.

Prantsusmaa teatel sõidab Zelenski kolmapäeva õhtul Pariisi ja kohtub seal ka Saksa kantsleri Olaf Scholziga, vahendas The Guardian.

Zelenski kutsus lääneriike üles varustama Ukrainat hävitajatega

Zelenski tänas Suurbritanniat toetuse eest ja pidas kõne parlamendi mõlema koja liikmetele. Zelenski kutsus lääneriike üles varustama Ukrainat hävitajatega.

"Suurbritannias on kuningas õhujõudude piloot. Ukrainas on täna iga piloot kuningas," ütles Zelenski.

Zelenski kinkis Suurbritannia parlamendi spiikrile piloodi kiivri Autor/allikas: SCANPIX/AFP/STEFAN ROUSSEAU

London: Suurbritannia kaalub Ukraina varustamist hävitajatega

Peaminister Rishi Sunak palus kaitseminister Ben Wallace'il uurida, milliseid hävituslennukeid võiks Suurbritannia Ukrainasse saata, teatas Downing Street.

Sunaki pressiesindaja siiski rõhutas, et London pole hävitajate tarnimise otsust teinud.

Suurbritannia laiendab enda Ukraina sõdurite sõjalise väljaõppe programmi ning kavatseb edaspidi pakkuda ukrainlastele ka NATO standarditele vastavate hävituslennukite piloodiõpet.

Eelmisel nädalal saabusid riiki Ukraina sõdurid, et alustada Challenger 2 tankide väljaõpet.

Kuningas Charles III ja Ukraina president Volodõmõr Zelenski Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/POOL

Sunaki sõnul jõuavad Challenger 2 tankid Ukrainasse märtsis

Suurbritannia peaminister Rishi Sunak ütles kolmapäeval, et Challenger 2 tankid jõuavad Ukrainasse järgmisel kuul, vahendas CNN.

Suurbritannia lubas Ukrainale saata 14 Challenger 2 tanki.

Portugal saadab Ukrainale kolm Leopard 2 tanki

Portugali peaminister Antonio Costa teatas kolmapäeval, et riik saadab järgmisel kuul Ukrainasse kolm Leopard 2 tanki.

Costa ütles laupäeval, et riik peab läbirääkimisi Saksamaaga, et hankida varudes olevate Leopardi tankide parandamiseks vajalikke juppe.

"Praegu viime ellu Leopard 2 tankide hooldusplaani ning plaani kohaselt suudame märtsis saata kolm tanki. Töötame selle nimel," ütles Costa.

Portugali relvajõudude juht Antonio Silva Ribeiro ütles, et riigil on 37 Leopard 2 tanki. Portugali meedia teatel on enamik neist tankidest kasutuskõlbmatud.

Ukraina rahvuskaart teatas Vene Mi-24 kopteri hävitamisest Bahmuti lähistel

Bahmut lähistel tulistati alla üks Vene Mi-24 kopter, teatas Ukraina rahvuskaart.

Ukraina teatas seitsme Vene paadi hävitamisest Lõuna-Ukrainas

Ukraina lõunarindkonna esindaja Natalia Humenjuk teatas Ukraina televisioonis, et Ukraina kaitsejõud hävitasid kolmapäeval riigi lõunaosas seitse Vene paati. Humenjuki väitel oli tegu Vene sabotaaži- ja luuregruppidega, vahendas Ukrainska Pravda.

Suurbritannia hakkab ukrainlastele hävituspiloodi õpet pakkuma

Briti valitsus teatas, et kolmapäeval külastab riiki Ukraina president Volodõmõr Zelenski. Suurbritannia lubas hakata ukrainlastele hävituspiloodi õpet pakkuma. Lähemalt vastavas ERR-i loos.

Oryx: Venemaa on tõendatult kaotanud 333 iseliikursuurtükki

Sõjandusblogi Oryx analüütikute sõnul on Venemaa nüüdseks tõendatult kaotanud 333 iseliikursuurtükki alates 2022. aasta 24. veebruarist.

#UkraineWar: #Russia is now visually confirmed to have lost 333 self-propelled guns (SPGs) since it launched its invasion of #Ukraine on February 24, 2022.



Venemaa pommitas teisipäeva õhtul Harkivit S-300 rakettidega

Harkivi oblasti kuberner Oleh Sinehubov teatas teisipäeva õhtul, et Vene väed pommitasid Harkivi linna S-300 rakettidega. Rünnakus kasutati ligikaudu kuut kuni 10 raketti.

Harkivi linnapea Ihor Terehhovi teatel rünnati üht tööstusrajatist Harkivi Kiievi linnaosas. Rünnaku tõttu on ühes rünnaku kohas põleng, vahendas Ukrainska Pravda.

Harris arutab Müncheni konverentsil Ukrainale antavat USA abi

USA asepresident Kamala Harris reisib järgmine nädal Saksamaale ning osaleb Müncheni julgeolekukonverentsil. Eeldatavasti arutab Harris kohapeal Ukraina toetamist, teatas Reuters.

Varem teatas Poola suursaadik Saksamaal Dariusz Pawlos, et Müncheni julgeolekukonverents oleks hea võimalus arutada hävituslennukite saatmist Ukrainale.

Biden: Venemaa sõda Ukraina vastu on suurim test maailmale

USA president Joe Biden teatas oma aastakõnes (State of the Union), et Venemaa algatatud sõda Ukraina vastu on test mitte ainult Ameerika Ühendriikide vaid ka kogu maailma jaoks. Bideni sõnul on küsimus selles kas toetatakse põhimõtteid riikide suveräänsusest ning kas lastakse elada inimestel vabalt ilma türanniata. "Kas kaitseme demokraatiat?" küsis Biden retooriliselt.

USA president kinnitas, et USA on ühendanud NATO liitlased ja ehitanud üles globaalse koalitsiooni, millega seista vastu Vene presidendi Vladimir Putini agressioonile. Biden lubas, et toetab Ukraina rahvast nii kaua kui vaja, vahendas Ukrainska Pravda. Täpsemalt kõnest vastavas ERR-i loos.

Saksa kaitseministeerium: esimesed Leopard 2 tankid jõuavad Ukrainasse märtsi lõpus

Saksamaa kaitseministeerium teatas teisipäeva õhtul, et esimesed Ukrainale lubatud Leopard 2A6 tankid jõuavad Ukrainasse märtsi lõpuks.

Kokku lubas Saksamaa saata Ukrainale 14 kõige moodsamat Leopard 2A6 tanki.

Briti luure kinnitas, et Kinburni väina ja Dnipro jõe suudme pärast käivad lahingud

Ühendkuningriigi kaitseministeerium teatas oma hommikuses rindeülevaates, et Vene ja Ukraina väed on võidelnud teineteise vastu Dnipro jõe delta saartel. Selleks on Vene väed kasutanud väikeseid paate. Ukraina on samas mitmeid kordi Vene vägede eelposte suurtükitulega neutraliseerinud. Samuti on mõlemad pooled saatnud väikesel määral sõdureid Kinburni väinale, mis asub Dnipro jõe suudmes.

ISW: Venemaal pole jõudu suureks pealetungiks

Rahvusvahelise sõjauuringute instituudi (ISW) hinnangul võib Vene sõjaline juhtkond kiirustada suure pealetungi alustamisega ebarealistlikus ajaraamis ja tõenäoliselt ebapiisava sõjalise ründevõimekusega.

ISW tõi lisaks esile, et Vene kaitseminister Sergei Šoigu pidas teisipäeval pressikonverentsi, kus rääkis Vene vägede sõjalistest operatsioonidest Bahmuti ja Soledari kandis. Mõttekoja hinnangul pidas Šoigu oma pressikonverentsi, et legimitiseerida Vene kaitseministeeriumit ning luua tingimusi uueks pealetungiks ning pikemaks sõjaliseks operatsiooniks Ukraina vastu.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 910 sõdurit ja kaheksa tanki

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas kolmapäeval tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril:

- elavjõud umbes 134100 (võrdlus eelmise päevaga + 910);

- tankid 3253 (+8);

- jalaväe lahingumasinad 6458 (+15);

- lennukid 295 (+1);

- kopterid 285 (+1);

- suurtükisüsteemid 2236 (+4);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 461 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 228 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 1961 (+3)

- tiibraketid 796 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5112 (+5);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 211 (+3).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.