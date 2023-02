Suurbritannia laiendas Moskva-vastaseid sanktsioone

London lisas sanktsioonide nimekirja kuus Venemaa firmat. Nende hulgas on helikopterite osade tootja RT-Komplekt ja droonitootja CST, vahendas Financial Times.

Suurbritannia lisas sanktsioonide nimekirja ka kaheksa inimest. Nende hulgas on väljaande Regum omanik Sergei Rudnov ja Svetlana Krivonogihh. Kokku on nüüd Suurbritannia lisanud sanktsioonide nimekirja enam kui 1300 inimest.

"Ukraina on näidanud Putinile, et ta ei lange. Putin reageeris sellele tsiviiltaristu pommitamisega. Peame oma toetust Ukrainale suurendama. Need uued sanktsioonid suurendavad survet Putinile ja õõnestavad tema sõjamasinat," teatas kolmapäeval Suurbritannia välisminister James Cleverly.

Väidetavalt on Krivonogihh Putiniga romantiliselt seotud ja neil on ka ühine laps. Nende suhe sai alguse juba siis, kui Putin töötas veel Peterburi linnavalitsuses. Krivonogihh on endine koristaja, kes kasvas üles kommunaalkorteris. Pandora paberite lekkest selgub, et Krivonogihhi varanduse väärtus on umbes 100 miljonit dollarit.