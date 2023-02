Klõtško: Putin ihub endiselt Kiievi peale hammast

Kiievi linnapea Vitali Klõtško andis intervjuu ajalehele The Times ja hoiatas, et Venemaa president Vladimir Putin pole loobunud Ukraina pealinna vallutamise plaanist.

Klõtško sõnul on ta kindel, et Putin pole loobunud Kiievi vallutamise plaanist. "Kiiev oli ja on praegu venelaste peamine sihtmärk," ütles Klõtško.

"Putin on korduvalt öelnud, et Ukrainat kui riiki pole olemas. Ta väidab, et Ukraina on osa Venemaast. Ja seepärast tahab ta kogu Ukrainat," lisas Klõtško.

Venemaa alustas 2022. aasta 24. veebruaril sõda Ukraina vastu. Klõtško sõnul on pealinn nüüd Venemaa rünnakuks paremini valmis.

"Seekord on asjad teisiti. Kindlasti oleme paremini valmis kui kuu tagasi ja kindlasti paremini kui aasta tagasi," ütles Klõtško.

Venemaa alustas sügisel Ukraina tsiviiltaristu hävitamist. Kiievi inimesed jäid tihti ilma elektrita.

"Paar kuud tagasi jõudsime väga lähedale, et kaotame elektri täielikult. Kas kujutate ette mida see tähendab? Siis pole ainult külm ja pime. Ärkad oma kodus, seal pole elektrit. Lähed vannituppa, seal pole vett. Külm on. Telefon ei tööta. Lähed poodi ja pangakaart ei tööta. Mitte miski ei tööta," ütles Klõtško.

"Putin vajab Ukrainat, aga ta ei vaja meid, ukrainlasi," lisas Klõtško.

Klõtško sõnul on ta elu viimase aasta jooksul täielikult muutunud. Ta magab igal ööl erinevas kohas, kuna Kreml pani Ukraina juhtide eest välja pearaha. Tema lapsed elavad välismaal ja pärast sõja puhkemist pole ta neid näinud.