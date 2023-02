Kreml tahab ettevõtetest rohkem raha kätte saada

Venemaa asepeaminister Andrei Belousov ütles kolmapäeval, et võimud arutavad ettevõtjatega ühekordse kasumimaksu kehtestamist.

Belousov väitis, et Moskva ei plaani tõsta ettevõtjate maksukoormust, vaid plaanib raha saada ühekordse kasumimaksu kehtestamise formaadi raames.

"Ettevõtluse vabatahtlik panus, jah, seda arutatakse, ühekordne panus. Fakt on see, et eelmise aasta majandustulemused olid väga head ja paljud ettevõtted tegid hea tulemuse," väitis kolmapäeval Belousov.

Belousov rõhutas, et Kreml ei plaani tõsta maksukoormust.

"Tegemist pole maksutõusuga. On ühekordne maks kasumi pealt. See on praegu väljatöötamisel. Arutame seda ettevõtjatega," väitis Belousov.

Belousov ei täpsustanud, kui palju raha plaanib Kreml ettevõtjatelt juurde hankida.

Moskva-vastased sanktsioonid räsivad Venemaa majandust ja Kreml kulutab üha rohkem raha sõjapidamisele. Detsembris jõudis puudujääk rekordilise 3,9 triljoni rublani (56 miljardit dollarit). See viis aastase eelarve puudujäägi 3,3 triljoni rublani.

Venemaa nafta- ja gaasitulud vähenesid jaanuaris. Aastatagusega võrreldes langes tulu 46 protsenti. Ukraina sõja tõttu kasvasid jaanuaris aga kulutused 59 protsenti.