Vähem kui kuu on valimispäevani ja debatid on hoo sisse saanud. Vastuseta on siiski küsimused: mis saab agressorriikide kodanike hääleõigusest ja kas riik peab raskustesse sattunud omavalitsustele appi minema? ETV saates "Esimene stuudio" väitlevad täna Helir-Valdor Seeder Isamaast ja Madis Kallas sotsiaaldemokraatlikust erakonnast.