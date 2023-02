Romney sõnul peaks George Santos esindajatekojast lahkuma

USA president Joe Biden pidas kolmapäeval Kongressile oma aastakõne ja siis puhkes tuline sõnavahetus mõõduka vabariiklasest senaatori Mitt Romney ja tema parteikaaslase George Santose vahel. Romney ütles siis, et Santos peaks esindajatekojast lahkuma.

Santos võttis kõne kuulamiseks omale suurepärase koha, kus poliitikud saavad silmast silma kohtuda presidendiga. Santos on vastuoluline poliitik, kes on valetanud oma eluloo kohta. Tema tegevust uurivad ka USA võimud. Santose käitumine ärritas kolmapäeval endist USA presidendikandidaati ja Romney tegi siis Santose suunas terava märkuse, vahendas The Times.

"Sa ei kuulu siia," ütles Romney Santosele.

Hiljem kommenteeris Romney oma märkust Santose suunas ka meediale. "Ta ei peaks kongressis olema. Kui ta tunneks häbi, siis ta ei oleks seal," ütles Romney.

Romney sõnul ei kuulnud ta, mida Santos talle vastas. Santos kirjutas hiljem sotsiaalmeedias, et Romney ei saa kunagi presidendiks.

Santos on juba tunnistanud, et valetas oma hariduse ning töökogemuse kohta. Esindajatekoja eetikakomitee pole aga veel tööd alustanud ja seetõttu ei saa algatada veel Santose osas võimalikku uurimist.