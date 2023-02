FT: Trafigura võis pettuse tõttu kaotada 577 miljonit dollarit

Ajaleht Financial Times kirjutab, et maailma üks suurimaid energiakauplejaid Trafigura teatas, et langes pettuse ohvriks ja võib kaotada 577 miljonit dollarit.

Trafigura teatas, plaanis osta niklit. Hiljem avastas aga firma, et ostetud saadetised ei sisaldagi niklit.

Neljapäeval teatas energiakaupleja, et alustab kohtuasja Dubais asuva kaupleja Prateek Gupta ja temaga seotud ettevõtete rühma vastu. Nende ettevõtete hulka kuulub ka TMT Metals, vahendas Financial Times.

Trafigura teatas siiski, et firma 2023. aasta kasum peaks ületama eelmise aasta sama perioodi kasumit. Trafigura eelmise aasta kasum oli umbes seitse miljardit dollarit.

Nikkel on hinnaline metall, mille hind on üle 28 000 dollari tonni kohta. Vase hind on aga umbes 9 000 dollarit tonni kohta. 2022. aastal kerkis nikli hind korraks ka üle 100 000 dollari piiri. Põhilised niklitootjad maailmas on Venemaa, Kanada ja Austraalia.