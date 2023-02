Hollandi kaitseminister Kajsa Ollongren kinnitas, et Ukraina palus neilt ametlikult hävituslennukeid. Ollongreni sõnul arutavad nad seda ettepanekut koos oma liitlastega. Vene väed pommitasid reede varahommikul mitmeid Ukraina linnu. The Washington Post teatas, et Ukraina HIMARSi rünnakud sõltuvad USA antud koordinaatidest. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles intervjuus Spiegelile, et ukrainlased ei andesta Putinile.

Oluline reedel, 10. veebruaril kell 6.57:

- Ukraina palus ametlikult Hollandilt hävituslennukeid;

- Meedia: Ukraina HIMARS rünnakud sõltuvad USA antud koordinaatidest;

- Zelenski: ukrainlased ei andesta Putinile.

- ISW: Venemaa vähendab enda sõltuvust Wagneri palgasõduritest.

Ukraina palus ametlikult Hollandilt hävituslennukeid

Madalmaade kaitseminister Kajsa Ollongren kinnitas, et Ukraina on esitanud ametliku palve hävituslennukite küsimiseks Hollandilt, teatas NSO

Kaitseminister Ollongren sõnas, et Madalmaade valitsus peab F-16 hävituslennukite saadavust arutama Ameerika Ühendriikide ja teiste liitlastega. Samuti rõhutas Hollandi kaitseminister, et tuleb tõsiselt vaadata selle sammu võimalikke tagajärgi ning tuleb aus olla ka selle osas, et selline relvatarne ei saa üleöö sündida.

Vene väed pommitasid öösel mitmeid Ukraina linnu

Reede varahommikul pommitasid Vene väed Harkivi, Dnipro, Kiievi, Zaporižžja ja Vinnõtsja linnu, teatas Ukrainska Pravda.

Praegu on teada, et Zaporižžjas ja Harkivis pommitati Ukraina kriitilist taristut.

Meedia: Ukraina HIMARS rünnakud sõltuvad USA antud koordinaatidest

The Washington Post teatas, et Ukraina täppisrünnakud HIMARS mitmikraketiheitjate ja teiste pikamaa ründesüsteemidega sõltuvad Ameerika Ühendriikide luure antud koordinaatidest või koordinaatide kinnitustest. Seda kinnitasid lehele nii USA kui ka Ukraina allikad. Täpsemalt vastavas ERR-i loos.

Ukraina ründas Zaporižžja oblastis Vene sõjalennuvälja

Berdjanski linnavalitsus teatas, et Ukraina väed ründasid 8. veebruaril okupeeritud Berdjanski linna sõjalennuvälja Zaporižžja oblastis. Ukraina rünnakus hukkus väidetavalt 100 Vene sõdurit ning kahjustada sai ka laskemoona, kütuse ja määrdeainete ladu ning radarijaam.

Zelenski: ukrainlased ei andesta Putinile

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles intervjuus Spiegelile, et ukrainlased ei andesta Vene presidendile Vladimir Putinile. Zelenski sõnul on enamus maailma riike Vene juhtkonna juba maha kandnud. Zelenski hinnangul meenutab Putin talle Hitlerit, kes jätkas Londoni pommitamist ka siis kui sõja kaotus oli selge.

ISW: Venemaa vähendab enda sõltuvust Wagneri palgasõduritest

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas oma rindeülevaates, et Vene Föderatsiooni sõjaline juhtkond on asunud vähendama enda sõltuvust Wagneri palgasõdurite grupeeringust.

Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin teatas 9. veebruaril, et Wagner on lõpetanud vangide värbamise.

Mõttekoja hinnangul jätkab Wagner teatest hoolimata vanglatest värbamist, kuid edaspidi väiksemas mahus. Wagneri vangide värbamise tempo oli juba viimastel kuudel aeglustunud. ISW analüütikute sõnul on otsus osa laiemast trendist, mille käigus Vene relvajõudude konventsionaalsed üksused on samm-sammult Wagneri üksuseid asendamas. Seega vähendavad Vene väed enda sõltuvust Wagnerist.

ISW tõi ka esile, et Venemaa katsed valmistada vaikselt Vene kaitsetööstust ette pikemaks sõjaks nõnda, et sõjamajandust ei kehtestada, ei ole kooskõlas Ukrainas toimuva sõja mastaabiga. Samuti ei arvesta selline lähenemine suuri Vene kaotusi tehnikas, mille korvamine on Venemaa jaoks väljakutse.