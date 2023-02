Ukrainat tabas uus suur Vene raketirünnak

Oluline reedel, 10. veebruaril kell 12.19:

- Ukrainat tabas taas Vene suur raketirünnak;

- Macron ei välista hävituslennukite andmist Ukrainale, kuid ei pea seda kõige tähtsamaks;

- Ukraina palus ametlikult Hollandilt hävituslennukeid;

- Ukraina tulistas öösel alla viis Shahedi drooni ja viis Kalibri raketti;

- Öösel tulistati Ukraina pihta rekordarvul S-300 rakette;

- Briti luure: Vene väed on Bahmutis ja Vuhledaris edenenud, kuid samas suuri kaotusi kandnud;

- Meedia: Ukraina HIMARS-i rünnakud sõltuvad USA antud koordinaatidest;

- Zelenski: ukrainlased ei andesta Putinile.

- ISW: Venemaa vähendab enda sõltuvust Wagneri palgasõduritest.

- Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 730 sõdurit ja seitse suurtükisüsteemi.

Ukrainat tabas taas Vene suur raketirünnak

Viimastel andmetel on teateid plahvatustest Krõvõi Rihis, Poltaavas, Kirovohradi ja Harkivi oblastites ning pealinnas Kiievis ja Hmelnõtskõis Ukraina lääneosas. Ukraina teatas reede ennelõunal, et kaks Vene Kalibri raketti läbis Ukraina ründamisel ka Rumeenia ning Moldova õhuruumi. Täpsemalt ERR-i uudistes.

Kiievis langesid taevast alla ühe raketi jäänused, mistõttu sai üks auto ja elumaja katus kahjustada, teatas Kiievi linnapea Vitali Klõtško. Klõtško väitel tulistati Kiievi kohal alla 10 Vene raketti, kuid samas sai elektritaristu rünnakus kahjustada. Seni hukkunutest teated puuduvad.

Ukraina presidendi nõunik Mõhhailo Podoljak kutsus raketirünnaku peale üles andma Ukrainale pikamaa rakette, hävituslennukeid ja varustust.

Mõkolajivi oblasti juht Vitali Kim teatas varem Telegramis, et oodata on 20 Vene raketti.

Rünnaku tõttu kuulutati kõikides Ukraina oblastites välja õhuhäire, mis kestis kokku 3,5 tundi. Ukraina võimud teatasid varem, et Vene strateegilised pommitajad Tu-95 tõusid Ukraina võimude väitel just õhku ning nad suudavad välja tulistada tiibrakette.

Kiievi linna võimud teatasid varem, et öised rünnakud Shahedi droonidega olid mõeldud Ukraina õhutõrje positsioonide välja peilimiseks.

Ukrenerho: Vene väed tabasid elektritaristut mitmel pool Ukrainas

Ukraina riikliku elektriettevõtte Ukrenergo teatel tabasid Vene raketid ja droonid mitmeid elektrijaamu ja ülekandejaamu Ukraina lääne-, ida- ja lõunaosas, mistõttu pidi Ukrenerho kehtestama mitmel pool riigis planeerimata eleketrikatkestusi.

Macron ei välista hävituslennukite andmist Ukrainale, kuid ei pea seda peatähtsaks

Prantsusmaa president Emmanuel Macron teatas reede varahommikul tehtud pressikonverentsil, et ta eelistab anda Ukrainale relvasüsteeme, mis on hävituslennukitest kasulikumad ja jõuaksid ka kiiremine kohale. Macron rõhutas, et mitte mingil juhul ei saa hävituslennukeid lähinädalatel kohale toimetada. Samas rõhutas Prantsusmaa president, et ta ei välista midagi, vahendas BMTV.

Emmanuel Macron kinnitas, et tal oli kolmapäeval Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenskiga sügav ja detailideni minev arutelu. Macron rõhutas, et peatähtis peab olema Ukraina aitamine, et lähinädalad üle elada. Seejärel saaksid Ukraina väed viia ellu kasulikke operatsioone kevadel ja suvel, mis saaks toimuda paralleelselt diplomaatiaga.

Ukraina palus ametlikult Hollandilt hävituslennukeid

Madalmaade kaitseminister Kajsa Ollongren kinnitas, et Ukraina on esitanud ametliku palve hävituslennukite küsimiseks Hollandilt

Kaitseminister Ollongren sõnas, et Madalmaade valitsus peab F-16 hävituslennukite saadavust arutama Ameerika Ühendriikide ja teiste liitlastega. Samuti rõhutas Hollandi kaitseminister, et tuleb tõsiselt vaadata selle sammu võimalikke tagajärgi ning tuleb aus olla ka selle osas, et selline relvatarne ei saa üleöö sündida.

Vene väed pommitasid öösel mitmeid Ukraina linnu

Reede varahommikul pommitasid Vene väed Harkivi, Dnipro, Kiievi, Zaporižžja ja Vinnõtsja linnu, teatas Ukrainska Pravda.

Praegu on teada, et Zaporižžjas ja Harkivis pommitati Ukraina kriitilist taristut.

Ukraina tulistas öösel alla viis Shahedi drooni ja viis Kalibri raketti

Ukraina õhuväe esindaja Juri Ignat teatas reedel, et Ukraina õhutõrje tulistas öösel alla viis seitsmest Shahedi droonist ja viis kuuest Kalibri raketist. Droonid tulistati välja Azovi merelt, väitis Ignat.

Öösel tulistati Ukraina pihta rekordarvul S-300 rakette

Ukraina õhuväe teatel tulistasid Vene väed öösel ka rekordarvul S-300 rakette Belgorodi oblastist ja Tokmaki lähistelt Ukraina pihta. Kokku tulistati Ukraina suunas 35 raketti. Esialgsetel hinnangul sellest hoolimata siiski vähemalt Harkivi oblastis tsiviilohvreid ei olnud, kuid kriitiline taristu sai pihta ning mõned Harkivi linnaosad on ilma elektrita.

Briti luure: Vene väed on Bahmutis ja Vuhledaris edenenud, kuid samas suuri kaotusi kandnud

Suubritannia kaitseministeerium teatas reedel, et nende hinnangul on Vene väed Bahmuti ja Vuhledari kandis edenenud. Bahmutis on Wagneri väed edenenud Bahmuti linna põhjaosas, kontrollides olulist M-03 maanteed. Vene väed kontrollivad üha enam Bahmuti linna põhjasuunda.

Vene väed on edenenud ka Vuhledari linna lääneosas, kus nad alustasid pealetunge 2023. aasta jaanuaris. Vene väed on eriti Vuhledaris kandnud suuri kaotusi, kuna Venemaa on seal rindelõigul kasutanud vähekogenud sõdureid. Nad jätsid maha vähemalt 30 suuresti terveks jäänud soomukit ühe intsidendi käigus.

Meedia: Ukraina HIMARS-i rünnakud sõltuvad USA antud koordinaatidest

The Washington Post teatas, et Ukraina täppisrünnakud HIMARS-i mitmikraketiheitjate ja teiste pikamaa ründesüsteemidega sõltuvad Ameerika Ühendriikide luure antud koordinaatidest või koordinaatide kinnitustest. Seda kinnitasid lehele nii USA kui ka Ukraina allikad. Täpsemalt vastavas ERR-i loos.

Ukraina sõdurid BMP lahingumasina peal Bahmuti lähistel Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Yevhen Titov

Ukraina ründas Zaporižžja oblastis Vene sõjalennuvälja

Berdjanski linnavalitsus teatas, et Ukraina väed ründasid 8. veebruaril okupeeritud Berdjanski linna sõjalennuvälja Zaporižžja oblastis. Ukraina rünnakus hukkus väidetavalt 100 Vene sõdurit ning kahjustada sai ka laskemoona, kütuse ja määrdeainete ladu ning radarijaam.

Zelenski: ukrainlased ei andesta Putinile

Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles intervjuus Spiegelile, et ukrainlased ei andesta Vene presidendile Vladimir Putinile. Zelenski sõnul on enamik maailma riike Vene juhtkonna juba maha kandnud. Zelenski hinnangul meenutab Putin talle Hitlerit, kes jätkas Londoni pommitamist ka siis, kui sõja kaotus oli selge.

ISW: Venemaa vähendab enda sõltuvust Wagneri palgasõduritest

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) hindas oma rindeülevaates, et Vene Föderatsiooni sõjaline juhtkond on asunud vähendama enda sõltuvust Wagneri palgasõdurite grupeeringust.

Wagneri palgasõdurite grupeeringu asutaja Jevgeni Prigožin teatas 9. veebruaril, et Wagner on lõpetanud vangide värbamise.

Mõttekoja hinnangul jätkab Wagner teatest hoolimata vanglatest värbamist, kuid edaspidi väiksemas mahus. Wagneri vangide värbamise tempo oli juba viimastel kuudel aeglustunud. ISW analüütikute sõnul on otsus osa laiemast trendist, mille käigus Vene relvajõudude konventsionaalsed üksused on samm-sammult Wagneri üksuseid asendamas. Seega vähendavad Vene väed enda sõltuvust Wagnerist.

ISW tõi ka esile, et Venemaa katsed valmistada vaikselt Vene kaitsetööstust ette pikemaks sõjaks nõnda, et sõjamajandust ei kehtestada, ei ole kooskõlas Ukrainas toimuva sõja mastaabiga. Samuti ei arvesta selline lähenemine suuri Vene kaotusi tehnikas, mille korvamine on Venemaa jaoks raske katsumus.

Ukraina hinnangul kaotas Venemaa ööpäevas 730 sõdurit ja seitse suurtükisüsteemi

Ukraina kaitsejõudude peastaap avaldas reedel tavapärase hinnangu Venemaa senistele kaotustele sõjas alates selle algusest 24. veebruaril.

- elavjõud umbes 135740 (võrdlus eelmise päevaga + 730);

- tankid 3258 (+3);

- jalaväe lahingumasinad 6471 (+3);

- lennukid 295 (+0);

- kopterid 286 (+1);

- suurtükisüsteemid 2244 (+8);

- mobiilsed raketilaskesüsteemid (MLRS) 463 (+0)

- õhutõrjesüsteemid 233 (+1);

- operatiivtaktikalised droonid 1970 (+3)

- tiibraketid 796 (+0);

- autod ja muud sõidukid, sealhulgas kütuseveokid umbes 5126 (+5);

- laevad / paadid 18 (+0);

- eritehnika 211 (+0).

Ukraina enda kaotuste kohta samasuguse regulaarsusega andmeid ei avalda.