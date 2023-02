Fotod: Hiiu viljamahuti ehitatakse kortermajaks

Peale teist maailmasõda rajatud viljamahuti hoonest ehitatakse äri- ja kortermaja, kus esimesel ja viimasel korrusel hakkavad asuma äripinnad. Ülejäänud korrustel paiknevad korterid ning maa all autoparkla.

Planeeringu järgi jaguneb arendatav piirkond 30 protsendi ulatuses äri ja ühiskondlikuks alaks ning 70 protsendi ulatuses elukondlikult kasutatavaks. Olemasolev tsiviilkaitse varjend elevaatori kõrval on kavandatud säilitada ja võtta kasutusse.

Keskse väljaku ääres, mis asub elevaatorist idas ehk Pärnu maantee pool, paikneb võidutöö järgi kogukonnamaja, kus hakkavad toimuma üritused ja trennid. Kogukonnahoonega on seotud ka üks allesjäetav torn.

Elevaatori ümber, põhja- ja lõunaossa, on plaanis ehitada järgmises etapis madalad, kolmekorruselised kortermajad, mille igal korrusel paikneb kaks kuni neli korterit.

"Elevaator on sümbolväärtus, see on justkui Hiiu omalaadne majakas. Lammutamise asemel hoiame elevaatori mahtu ja kõrgust, luues selle viimasele korrusele avaliku ühisala, kust avanevad vaated vanalinna ja mereni," ütles KOKO partner Raivo Kotov.

Ala arendaja on Reterra Estate OÜ.

Hiiu viljaelevaatori piirkond rajati peale II maailmasõda, selle kõrgeima hoonena ehitati sihvakas viljaelevaator, mis on tänaseks oma kasutuseesmärgi kaotanud. Ala piirneb Peeter Suure Merekindluse raudtee vedurite ringdepooga.