Ukraina relvajõudude juhataja kindral Valeri Zalužnõi teatas, et kaks Mustalt merelt välja tulistatud Vene tiibraketti läbisid ka Moldova ja NATO liikmesriigi Rumeenia õhuruumi. Ukraina elektrivõrguettevõte Ukrenergo teatas, et Vene raketirünnakus said kahjustada mitmed elektritaristu rajatised riigi ida-, lõuna- ja lääneosas. Jätkab Mall Mälberg.