Elektri börsihind kerkib laupäeval 83,48 euroni

Reedel kujunes päeva keskmiseks hinnaks 72,44 eurot.

Kõige odavam tund on laupäeval vahetult peale südaööd, mil megavatt-tunni hind on 30,01 eurot.

Kella üheksast hommikul kerkib hind veidi üle 100 euro ning tippu ehk ligi 112 euroni jõuab see hommikul kella 10 ja 11 vahel. Samal tasemel on hind paari euro suuruse kõikumisega ka õhtul kell 16 kuni 23.

Lätis ja Leedus on päeva keskmine hind laupäeval Eestiga samal tasemel, Soomes on see 68,14 eurot megavatt-tunnist.

Möödunud nädalal kujunes Eestis keskmiseks börsihinnaks 111,86 eurot megavatt-tunnist. Sama hinnatase oli ka Lätis, Leedus oli see mõnikümmend senti kõrgem. Soomes kujunes möödunud nädala keskmiseks hinnaks 98,94 eurot.