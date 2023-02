Poola eurosaadik lükkas tagasi väited deklareerimata reiside kohta

"On ebaõiglane väita, et ma ei deklareerinud oma reise. Olen alati kõik reisid deklareerinud, nii nagu nõutud, Euroopa Parlamendi veebilehel," teatas Sikorski.

Hollandi leht NRC kirjutas kolmapäeval, et Sikorski sõitis regulaarselt AÜE-sse ja viibis tasuta luksuskuurortides. Lehe väitel sai Sikorski AÜE-lt aastas 93 000 eurot, kuna oli Sir Bani Yasi foorumi nõuandekogus, vahendas Politico.

"Lisaks oma Euroopa Parlamendi liikme palgale, mis on 7646 eurot kuus, saab ta AÜE-lt igal aastal 100 000 dollarit (93 000 eurot) foorumi nõustamise eest," teatas NRC.

Sikorski teatas, et need parlamendivälised tegevused on kirjas tema majanduslike huvide deklaratsioonis, mis on esitatud Poola parlamendile.

Sikorski sõnul on Sir Bani Yasi foorum kõige mainekam Lähis-Ida konverents ja temaga töötavad seal koos veel Austraalia endine peaminister ja Suurbritannia endine välisminister. Sikorski juhtis tähelepanu, et 2022. aastal osalesid foorumil USA kliimasaadik John Kerry ja Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Josep Borrell. Sikorski sõnul pole tema tegevus foorumis ja europarlamendis omavahel seotud.

NRC teatas, et pole otseseid tõendeid, et AÜE mõjutas Sikorski poliitilist tegevust. Siiski lisas leht, et Sikorski toetab europarlamendis sageli AÜE ja Saudi Araabia jaoks soodsaid hääletusi. See on tavaliselt kooskõlas tema fraktsiooni otsustega.

Sikorski ütles samuti, et tema tegevus on olnud kooskõlas tema fraktsiooni tegevusega.

"Loodan, et hindate seda, et olen järginud kõiki riiklikke ja Euroopa läbipaistvuse reegleid," ütles Sikorski.