WSJ: FBI otsib reedel Pence'i kodust salastatud dokumente

Ajalehe The Wall Street Journal allikate teatel otsib USA Föderaalne Juurdlusbüroo (FBI) reedel läbi endise asepresidendi Mike Pence'i Indiana osariigis asuva kodu. FBI otsib Pence'i kodust salastatud dokumente.

Hiljuti leidis Pence'i advokaat tema Indiana osariigis asuvast kodust tosinkond salastatud dokumenti. Salastatud dokumente on leitud ka Joe Bideni ja Donald Trumpi kodudest.

The Wall Street Journal teatas hiljuti, et USA justiitsministeerium pidas läbirääkimisi Pence'i advokaatidega, et kooskõlastada tema kodus läbiotsimine.

Hiljuti otsis FBI läbi USA presidendi Joe Bideni kodu ja leidis kuus salastatud märgistust sisaldavat dokumenti. Varem leidsid Bideni advokaadid salastatud dokumente tema Washingtoni kesklinnas asunud endisest kontorist. Veel leiti salastatud dokumente Bideni kodu garaažist.

Augustis korraldas FBI läbiotsimise USA endise presidendi Donald Trumpi Mar-a-Lago kodus. Selle käigus konfiskeeris FBI 20 kasti dokumente, mis olid märgitud salastatuks.