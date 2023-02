Nädalavahetus toob sadu ja tuisku

Laupäeva öö hakul on vahelduva pilvisusega sajuta ilm. Keskööl pilvisus tiheneb ning lume- ja lörtsisadu laieneb saartelt üle mandri. Kohati tuiskab ning on jäiteoht. Puhub edela- ja lõunatuul 6 kuni 12, rannikul ja saartel iiliti kuni 20 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on 0 kuni -4, Lõuna-Eestis ja saartel tõuseb hommikul +3 kraadini.

Hommik on pilvine, sajab lund ja lörtsi, saartel ka vihma. Lõuna-Eestis puhub edela- ja lõunatuul, saartel lääne- ja loodetuul 6 kuni 12, iiliti 15, Põhja-Eestis kagu- ja lõunatuul 4 kuni 9 meetrit sekundis. Õhutemperatuur on -3 kuni +2, Saaremaal kuni +4 kraadi.

Ennelõunal on taevas pilves. Sajab lund ja lörtsi, Lääne-Eestis ka vihma ning kohati tuiskab. Pärastlõunal sadu lakkab ja pilvisus hõreneb. Puhub loode- ja põhjatuul 5 kuni 11, iiliti kuni 18 meetrit sekundis. Õhtul tuul nõrgeneb. Külma on 0 kuni -3, rannikul kuni +2 kraadi. Teedel on libeduseoht.

Järgnevatel päevadel on vahelduva pilvisusega ilm. Pühapäeval sajab Põhja- ja Ida-Eestis kohati lund ning võib tuisata. Uue nädala alguses enam olulist sadu oodata pole. Alles kolmapäeval võib siin-seal taas vihma ja lörtsi tulla. Päevased õhutemperatuurid jäävad järgnevail päevil mõne plusskraadi juurde. Ööl vastu pühapäeva näitab termomeeter keskmiselt -8 kraadi, esmaspäeval tõuseb taas plusspoolele ning teisipäevast jälle langeb.