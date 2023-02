Häirekeskus tunnustas abivajajaist teada andnud lapsi

Tunnustuse sai 17 last ning mured olid seinast seina, näiteks ema tervisemure või korrarikkujad mänguplatsil, aga ka üks õnnetu solgitorru kinni jäänud koer.

"Me mängisime sõpradega jalgpalli, kui väike taksikutsikas jooksis metsast välja ja rebane ajas teda taga. Ja kuna seal võsa all on nõukaaegsed veetorud, siis ta kukkus ühest sellest avast sisse. Ja ta liikus edasi seal torude all ja siis see rebane läks talle järele sinna. Koer hakkas kisama ja me kuulsime seda," kirjeldas Laura Kristiine.

"Ma helistasin häirekeskusesse ja ütlesin, et koer on kinni. Nad soovitasid mul anda asukoht ja jääda rahulikuks. Ja nad tulid vähem kui kümne minutiga ilusasti kohale ja nad kaevasid ta kuuekesi sealt välja," lisas ta.

"Jalutasin sõpradega rulapargis ja märkasin, et rulapargi kõrval oli üks suur seltskond inimesi, kes tarvitasid alkoholi ja kuulasid kõvasti muusikat," rääkis häirekeskusesse helistanud Trofim, kelle hinnangul segas seltskond teisi pargis viibinud inimesi.

"Fakt on see, et mitte igaüks ei suuda vastutust võtta ja mitte igaüks ei otsusta olla see inimene, kes ikkagi abi kutsub. Siin on meil tegemist sellise sihikindlusega, mis inimeses olemas on, mis aitab kaasa asjade ärategemisele," ütles Trofimi ema Julia.

"Ringvaates" rääkisid 12-aastased Karl-Kristjan ja Robin, kes häirekeskusesse helistamisega päästsid Robini nelja-aastase väikevenna elu: