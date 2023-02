USA teatas, et õhuvägi lasi Alaska kohal alla kõrgel lennanud objekti

Kirby sõnul oli objekt väikese auto suurune ning korralduse selle allalaskmiseks andis president Joe Biden.

Pressiesindaja sõnul lendas objekt umbes 12 000 meetri kõrgusel ning selle alla tulistanud F-22 hävituslennuki piloodi hinnangul ei olnud selle pardal ühtki inimest.

Kirby ütles, et paljud detailid tundmatu objekti kohta on veel teadmata, kuid USA peaks selle üles leidma, kuna see kukkus USA territoriaalvetesse. Ühe ametniku sõnul on vesi kohas, kuhu objekt kukkus, jäätunud.

"Tundmatu objekt lendas 12 000 meetri kõrgusel ning kujutas endast põhjendatud ohtu tsiviillennunduse turvalisusele," sõnas ametnik.

Tema sõnul ei olnud viiteid, et objekt oleks kujutanud sõjalist ohtu inimestele maa peal. Esialgu ei ole ametniku sõnul ka teada, kas objekt oli varustatud luureseadmetega.

Kirby sõnul pole ka teada, kust objekt pärit on. "Me ei tea, kellele see objekt kuulub," ütles ta.

Eelmisel nädalal lasid USA õhujõud alla riigi õhuruumis hulkunud Hiina luureõhupalli. Kirby hoidus ütlemast, et reedel alla lastud objekt võinuks olla samuti õhupall.

Kirby sõnul avastas USA uue objekti ja selle jälje esimest korda neljapäeva õhtul. Ta ütles, et erinevalt Hiina õhupallist ei tundunud antud objekt olevat manööverdatav ning see oli tuulte meelevallas.