Ukraina idaosas jätkub Vene vägede pealetung

Vene raketid tabasid reedel elektrirajatisi kogu Ukrainas samal ajal kui Ukraina ametnike sõnul on riigi idaosas käimas pikalt oodatud Venemaa suurpealetung. Vene väed on ümbritsemas Bahmuti linna ja katsetavad pealetungi Ukraina bastioni Vuhledari lähedal.

Oluline 11. veebruaril kell 14.40:

- Suurbritannia kaitseministeeriumi hinnangul lõppes vangide värbamine Wagnerisse üha kasvava rivaalitsemise tõttu Vene kaitseministeeriumiga;

- Venemaa kaotanud sõja algusest pooled oma tankidest, väitis USA ametnik;

- Ukraina elektrisüsteem ja mitmed asulad Ida-Ukrainas olid reedel tugeva tule all.

Briti ministeerium: vangide värbamise Wagnerisse lõpetas rivaalitsemine Vene kaitseministeeriumiga

Kasvanud rivaalitsemine Wagneri palgasõdurite grupi ja Venemaa kaitseministeeriumi vahel oli peamine põhjus, miks Wagner väidetavalt lõpetas vangide värbamise oma ridadesse, leidis Suurbritannia kaitseministeerium oma regulaarses luureülevaates.

Wagneri asutaja Jevgeni Prigožin ütles neljapäeval, et grupeering on täielikult lõpetanud vangide värbamise Ukrainasse võitlema saatmiseks.

"Põhiline faktor selle skeemi lõpetamises on tõenäoliselt kasvav otsene rivaalitsemine Venemaa kaitseministeeriumi ja Wagneri vahel," märgib Briti kaitseministeerium.

"Tõenäoliselt on Venemaa regulaarväed nüüdseks sõtta saatnud ka valdava enamuse osalise mobilisatsiooniga kokku kutsutud reservväelastest. Venemaa juhtkonna ees seisab raske valik, kas jätkata oma vägede kurnamist, tõmmata tagasi eesmärke või viia läbi mõni mobilisatsioonivorm," lisas ministeerium.

Wagner alustas Venemaa vangide värbamist eelmisel suvel, pakkudes süüdimõistetutele armu, kui nad peaksid Ukrainas poole aasta jooksul ellu jääma. Pole andmeid, kui palju vange on Wagneri ridadega liitunud, kuid novembris avaldatud Venemaa karistusteenistuse andmed näitasid, et riigi vangide arv vähenes augustist novembrini enam kui 20 000 võrra, mis on suurim langus viimase kümnendi jooksul.

Jaanuaris avaldatud andmete järgi on vangide arvu vähenemine suuresti peatunud. Ühendkuningriigi kaitseministeerium kirjutab, et need andmed viitavad vangide värbamise vähenemisele alates detsembrist.

Niinistö: Soome ja Rootsi on 2024. aastal NATO-s

Soome president Sauli Niinistö usub, et Soome ja Rootsi osalevad tuleva aasta juulis Vilniuses toimuval kaitseliidu tippkohtumisel NATO täisliikmetena. Niinistö rõhutas STT-le antud intervjuus verstaposti olulisust väitega, et kui järgmiseks suveks pole liikmelisus veel saavutatud, muudab see kogu NATO-ga liitumise protsessi veelgi küsitavamaks.

Ta meenutas, et Soome ja Rootsi kuulsid möödunud aasta kevadel NATO-lt palju julgustavaid avaldusi liikmestaatuse sujuva edenemise kohta, kuid seda ei juhtunud. See pole ainult kahe kandidaatriigi peavalu. "Jah, ma näen, et see on NATO jaoks juba probleem. Ilmselgelt on üllatunud ka NATO riigid," ütles Niinistö.

President rõhutas, et lahendus probleemile tuleb tema kolleegilt Recep Tayyip Erdoğanilt. "Arvan, et ta ei anna mingil juhul mingil juhul avalikkuse survele järele. Aga kui USA ja Türgi kahepoolsetes aruteludes midagi avaneb, siis ehk see mõjuks," mõtiskleb Niinistö.

USA: Venemaa kaotanud pooled tankidest

USA kõrge kaitseametnik ütles, et pooled Venemaa peamistest lahingutankidest on tõenäoliselt lahingutegevuses hävitatud või Ukraina kätte langenud.

Rahvusvaheliste julgeolekuküsimuste kaitseministri abi Celeste Wallander andis kommentaarid reedel Ameerika Ühendriikide uue julgeoleku mõttekoja virtuaalsel üritusel.

Suurbritannia on teatanud, et tema tankid Challenger 2 paigutatakse Ukrainasse märtsis, Saksamaa ja tema liitlaste eesmärk on aga saada aprilliks Kiievile pataljon Leopard 2 tanke.

USA on lubanud ka pataljoni – ehk 31 – tanki M1 Abrams, kuid nende kohalejõudmine võtab eeldatavasti oluliselt kauem aega.

Ida-Ukrainas oli seitse asundust tule all

Viimase ööpäeva jooksul tõrjus Ukraina sõjavägi Venemaa rünnakud Ukraina idaosas Donetski ja Luhanski oblastis seitsme asunduse lähedal, teatas Ukraina relvajõudude peastaap laupäeva hommikul.

Kindralstaap teatas ka, et Vene armee tulistas viimase ööpäeva jooksul Ukraina vastu 106 raketti, korraldas 59 õhurünnakut ja üle 90 MLRS-rünnaku.

ISW vahendas sõjablogijaid, kes väitsid, et Wagner Grupi väed murdsid läbi Ukraina kaitseliinide Stupocky suunas, mis asub umbes 12 kilomeetrit Bahmutist läänes.

Erus USA kindral: hävitajad võivad aidata Ukrainal aasta jooksul võita

USA Euroopa armee endine komandör Ben Hodges ütles Deutsche Wellele, et Lääs peaks varustama Ukrainat hävitajatega, kuna lennukid võivad Ukraina võidule aasta jooksul kaasa aidata. "Mida varem anname neile vahendid saavutada otsustav tulemus, seda varem võib see (sõda) läbi olla," ütles Hodges intervjuus Deutsche Wellele.