Austria armee peatas ohuolukorra tõttu päästetööd Türgi maavärina aladel

Austria kolonelleitnandi Pierre Kugelweisi sõnul on Türgis kasvanud grupeeringute vaheline vägivald, vahendas Reuters.

Austria kaitseministeeriumi pressiesindaja Michael Bauer ütles, et riigi päästeüksused on valmis töid jätkama, kui turvalisus paraneb.

Uudisteagentuur AFP teatas vägivaldsetest kokkupõrgetest tundmatute grupeeringute vahel. Uudisteagentuuri teatel on Austria abiüksused koos teiste rahvusvaheliste organisatsioonide esindajatega baaslaagris, oodates edasisi juhendeid.

Türgi võimud pole rahutusi kommenteerinud. President Reccep Tayyip Erdogan kommenteeris laupäeval üldist julgeolekuolukorda, öeldes, et välja on kuulutatud eriolukord ja on teateid rüüstamistest. Erdogan lubas rüüstajaid ja teisi kurjategijaid, kes maavärinast laastatud aladel tegutsevad, karmilt karistada.

Kugelweisi kinnitusel ei ole Austria päästjaid rünnatud. Türki on appi läinud umbes 80 Austria relvajõudude päästetöötajat.

Türgit ja Süüriat tabanud maavärina hukkunute arv on tõusnud üle 24 000.