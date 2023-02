Pühapäev toob mõnele poole lund juurde, tuul püsib üsna tugev

Pühapäeva öö tuleb Eestis vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Puhub loode- ja läänetuul 3 kuni 9, öö hakul rannikul puhanguti kuni 13 meetrit sekundis. Külma on 5 kuni 11 kraadi, saartel ja läänerannikul on õhutemperatuur 0 ja -4 kraadi vahel. Teedele tekib kiilasjää.

Hommik on vähese ja vahelduva pilvisusega ning sajuta. Tuul puhub läänekaarest 3 kuni 9 meetrit sekundis. Külma on 5 kuni 11 kraadi, saartel ja läänerannikul on õhutemperatuur 0 ja -4 kraadi vahel.

Päev on pilves selgimistega. Põhja- ja Ida-Eestis sajab kohati lund, võib tuisata. Edela- ja läänetuul tugevneb 5 kuni 12, saartel ja rannikul puhanguti 17 meetrini sekundis. Õhutemperatuur tõuseb päeva jooksul -1 kuni +3 kraadini.

Uuel nädalal jäävad tihedad sajupilved meist üsna mitmeks päevaks eemale ning taevas domineerib päike. Esmaspäev on veel tuuline, järgnevad päevad tulevad rahulikumad.

Esmaspäeva öösel jääb õhutemperatuur -1 ja +3 kraadi vahele, päev toob sooja 2 kuni 6 kraadi. Teisipäeva öö tuleb miinuskraadidega, päeval tõuseb õhutemperatuur valdavalt plusspoolele. Järgnevad ööd tulevad juba kargemad, samas päeval soojendab päike õhutemperatuuri 0 kraadi lähedale.