Ukraina kinnitusel suudavad nad Donetskis rinnet hoida

Kindral Valeri Zalužnõi sõnul korraldab Venemaa Ukraina kaguosas asuvas Donetski oblastis, mida Moskva on püüdnud sõja algusest alates oma täieliku kontrolli alla saada, umbes 50 rünnakut päevas.

"Ägedad võitlused jätkuvad Vuhledari ja Mariinka piirkonnas," ütles Zalužnõi sotsiaalmeediakanalis Telegrami edastatud sõnumis pärast kõnet USA relvajõudude komandöri, kindrali Mark Milleyga.

Tema sõnul hoiab Ukraina "usaldusväärset kaitset" ning mõnes lõigus on tema üksustel õnnestunud ka varem kaotatud positsioonid tagasi võita, kuid ta ei täpsustanud, kus täpsemalt. Zalužnõi lisas, et Ukraina hoiab endiselt Bahmuti linna, püüdes sellega linna lähistel olevat rindejoont stabiliseerida.

Reedel teatas Ühendkuningriik, et Vene väed saavutasid edu Bahmutist põhja pool, kuid neil on raskem rünnata Vuhledari, mis asub sellest umbes 150 kilomeetrit lõuna pool.

Ukraina sõjandusanalüütik Oleh Ždanov teatas, et vaatamata Venemaa survele peaaegu mahajäetud ja hävinud väikelinnas Mariinkas, mis on aasta tagasi alanud laiemast lahingutegevusest saadik rindelinn olnud, suutsid Ukraina väed oma positsioone hoida. "Kesklinnas käivad võitlused, kuid viimase 24 tunni jooksul pole muudatusi toimunud," ütles Ždanov sotsiaalmeediavideos.

Venemaa Wagneri palgasõdurite rühmituse juht Jevgeni Prigožin ütles laupäeval, et tema väed seisavad Bahmuti ümbruses silmitsi Ukraina kaitsjate ägeda vastupanuga.

Prigožini sõnul võib Venemaal kuluda Donetski ja Luhanski oblasti enda kontrolli alla võtmiseks kaks aastat. Moskva kuulutas eelmisel aastal mõlemad Venemaa osaks, mida valdav osa riike pole tunnustanud.