Mullu tehti Eestis 1,2 miljonit hädaabikõnet

Üle poole kõnedest moodustavad kiirabi väljakutsed, veerand on politsei ja neli protsenti pääste väljakutsed, vahendas "Aktuaalne kaamera".

Lõuna Häirekeskuse juhi Hedi Arukase sõnul on üha enam kõnedest seotud mõne sotsiaalse probleemiga, mis pääste sekkumist ei vajagi. Eelmisel aastal moodustasid sellised kõned veerandi kõigist väljakutsetest ja tihti on need seotud alkoholi tarvitamisega või helistaja vaimse tervisega.

"Meie ootus on ka see, et helistataks meile siis, kui on päriselt vaja kiiret terviseabi, sest 112 on kiire abi number," ütles Arukase.

"Tänaseks oleme teada saanud eelmise aasta põhjal selle, et 45 protsenti kõikidest kõnedest kvalifitseeruvad selliseks sündmuseks, kus reageeriv ressurss välja saadetakse. Ehk siis alla poole," rääkis Arukase.