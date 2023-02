Venemaa suurtükivägi jätkab Hersoni pommitamist

Ukraina teatas, et Vene väed jätkasid pühapäeval Sumõ oblastis asuvate asulate pommitamist. Vene suurtükivägi jätkas ka Hersoni ja Dnipropetrovski pommitamist.

Oluline 12. veebruaril kell 5.50:

- Vene suurtükivägi jätkab Ukraina asulate pommitamist;

- Zelenski: Vene tuumasektor tuleb lisada Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirja;

- Prigožin väitis pühapäeval, et Wagneri sõdurid vallutasid Krasna Hora küla;

Vene suurtükivägi jätkab Ukraina asulate pommitamist

Ukraina teatas, et Vene väed jätkasid pühapäeval Sumõ oblastis asuvate asulate pommitamist. Vene suurtükivägi jätkas ka Hersoni ja Dnipropetrovski pommitamist.

Ukraina teatas, et pühapäeval pommitasid Vene väed Sumõ oblastis asuvaid asulaid üle 50 korra. Ohvrite arv pole veel selge. Oblast piirneb põhjas Venemaaga. Vene väed jätkasid ka Hersonis asuvate oblastite pommitamist, vahendas The Kyiv Independent.

Piirkondlikud võimud teatasid pühapäeval, et Vene suurtükivägi pommitas Hersoni kesklinna. Hersoni oblastis hukkus miinide tõttu kaks tsiviilisikut.

Dnipropetrovski oblasti kuberner teatas, et viimase ööpäeva jooksul pommitasid Vene väed piirkonda kolm korda. Surma sai üks 53-aastane naine.

Zelenski: Vene tuumasektor tuleb lisada Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirja

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi ütles pühapäeval oma igaõhtuses videopöördumises, et Ukraina annab endast parima, et Vene tuumasektori lisataks Moskva-vastaste sanktsioonide nimekirja.

"Venemaad tuleb tuumaväljapressimise eest karistada. See pole lihtne, on olemas vastupanu. Kuid oli aeg, mil ka teisi Vene-vastaseid piiranguid oli keeruline kehtestada. Need teised riigid loobusid vastupanust ja nüüd on sanktsioonid juba kehtestatud," ütles Zelenski.

Prigožin väitis pühapäeval, et Wagneri sõdurid vallutasid Krasna Hora küla

Venemaa Vene palgasõdurite rühmituse Wagner juht Jevgeni Prigožin teatas pühapäeval, et tema sõdurid vallutasid Krasna Hora küla. Küla asub Bahmutist põhjas, kus enne sõda elas umbes 600 inimest.

Prigožin tõi esile, et strateegiliselt olulise küla vallutasid just tema kontrolli all olevad palgasõdurid. Venemaa kaitseministeerium pole veel Krasna Hora väidetavat vallutamist kommenteerinud.

Rahvusvaheline sõjauuringute instituut (ISW) teatas juba laupäeval, et osa külast on langenud Vene vägede kätte. Ukraina peastaap ütles pühapäeva õhtul, et Vene väed üritasid Bahmuti lähedal edasi liikuda ning jätkavad linna lähedal asuvate asulate pommitamist.

Venemaa on püüdnud Bahmuti linna vallutada suvest saadik ning teeb nüüd jõupingutusi, et see põhjast ja lõunast ümber haarata.

Prigožin ütles neljapäeval, et grupeering on täielikult lõpetanud vangide värbamise Ukrainasse võitlema saatmiseks.